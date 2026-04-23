Elecciones complementarias solo se aplican en comicios municipales, afirma experta: "Involucra un nuevo proceso"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la abogada experta en derecho electoral, Silvia Guevara, señaló que las elecciones complementarias solo se aplican en comicios municipales, y que esto implica un nuevo proceso que abarca desde la convocatoria hasta la asignación del presupuesto.

Elecciones complementarias solo es viable en el ámbito municipal

La abogada Silvia Guevara señaló que es inviable legalmente la propuesta de desarrollar unas elecciones complementarias como respuesta a las irregularidades de la jornada del 12 de abril, tal como propone el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Según indicó la experta, unos comicios complementarios solo se aplica en el ámbito de las elecciones municipales, pero no en las elecciones generales. Si aun fuese así, implicaría un "nuevo proceso" que involucra un cronograma, presupuesto y plan logístico distinto.

"Involucra un nuevo proceso, que va desde la convocatoria a una nueva elección, un nuevo cronograma y, por supuesto, una presupuesto regional, y una logística que se tiene que desplegar y aparte se da en los supuestos de que haya sido declarado una nulidad", dijo.

Guevara también explicó que, en el ámbito municipal, este dispositivo excepcional se dispone únicamente en zonas específicas en donde se haya declarado la nulidad de elecciones a causa de graves irregularidades o ausentismo electoral. En ese sentido, indicó que se requeriría de mucho sustento para su aplicación a una escala nacional.

"Tiene que estar debidamente sustentada justamente porque va a ser materia de cuestionamiento por otro sector político", dijo.

Si bien el pedido de elecciones complementarias fue impulsado por Renovación Popular, esta mañana el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, declaró que su partido respetará la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre una eventual decisión afirmativa.

Señala graves irregularidades

Guevara también enfatizó que en los recientes comicios electorales se han registrado numerosas irregularidades que contradicen la normativa electoral vigente.

Así, por ejemplo señala como faltas graves la ampliación de los horarios de instalación de mesas de sufragio y de la votación, así como la extensión de la jornada hasta el día siguiente en puntos específicos de la capital y del extranjero.

"Va más allá de lo que indican las normas", expresó la experta en derecho electoral con Nicolás Lúcar.

En conclusión, la abogada experta en derecho, Silva Guevara, señaló como inviable la posibilidad de que se desarrollen unas elecciones complementarias como alternativa para resolver las irregularidades registradas durante los comicios del 12 de abril.