Indecopi sanciona a hospedaje para mascotas por EXTRAVIAR a perro bajo su cuidado

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un caso que ha encendido las alertas sobre los servicios de cuidado animal, terminó con sanción. El Indecopi determinó la responsabilidad de un hospedaje de mascotas que extravió a un perro mientras se encontraba bajo su custodia, obligándolo a asumir una multa y compensar económicamente a su propietario.

El incidente ocurrió un día antes de finalizar el servicio contratado, cuando el establecimiento informó que la mascota se había perdido durante un paseo grupal. Según el denunciante, no se tomaron las medidas necesarias para evitar el extravío, pese a que el negocio contaba con información previa sobre el comportamiento del animal.

Falta de prevención y cuidado adecuado

El propietario había contratado el servicio por siete días, pagando S/ 320, confiando en un establecimiento que ya conocía el comportamiento de su mascota, un animal nervioso y poco sociable que requería atención especial.

Sin embargo, el 22 de febrero de 2025 (solo un día antes de que terminara el contrato) el negocio avisó que el perro se había perdido durante un paseo grupal. Tras evaluar el caso, la autoridad concluyó que el extravío no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de una actuación negligente. El organismo determinó que realizar paseos grupales sin supervisión reforzada ni mecanismos adicionales evidenció una falta de diligencia en el servicio.

Según la Resolución Final Nº 0279-2026/PS3 de Indecopi, la mascota llamada "Chicles" se perdió durante un paseo organizado por el establecimiento junto a otros perros. Aunque posteriormente fue encontrada por la familia del dueño, la autoridad concluyó que el extravío se produjo por una falta de diligencia en la custodia del animal, lo que configuró una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Sanción al hospedaje para mascotas

Como consecuencia de la infracción, el Indecopi impuso una multa de 1,55 UIT al responsable del negocio. Además, ordenó una medida correctiva consistente en el pago de S/ 401,42 a favor del denunciante.

Este monto incluye la devolución proporcional del servicio no brindado (correspondiente a los dos últimos días del hospedaje) así como los gastos acreditados en los que incurrió el propietario tras la pérdida del animal. Entre ellos figuran S/ 60,00 por baño, S/ 130,00 por atención veterinaria y S/ 120,00 por publicidad para la búsqueda.

Finalmente, se informó que las partes tienen la posibilidad de apelar la decisión dentro del plazo establecido. De no hacerlo, la resolución quedará consentida y se procederá a su ejecución conforme a la normativa vigente.