Empresa Lockheed Martin saluda anuncio del Gobierno peruano de adquirir 12 aviones F-16 Block 70

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa estadounidense Lockheed Martin celebró el anuncio del Gobierno peruano de adquirir los 12 nuevos aviones F-16 Block 70 para la renovación de la flota aérea nacional tras el desembolso de US$ 462 millones, confirmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Saludan adquisición de aviones F-16 Block 70

Recordemos que la tarde del último 22 de abril, en diálogo exclusivo con Exitosa, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, reveló que el Gobierno peruano adquirió doce aviones de caza F-16 Block 70.

Posteriormente a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que para la citada compra se realizó el desembolso de US$ 462 millones. Ahora, con esto se pretende que el país logre posicionarse en un lugar relevante en la región en materia de seguridad y soberanía.

Ahora la empresa Lockheed Martin a quien se le compró esta docena de naves saludó el anuncio del Gobierno peruano de esta flamante obtención. Así lo hizo saber en su cuenta oficial de web, en el que resalta las características de los F-16 Blcok 70.

Al respecto, indican que "este caza multirol brindará al Perú una capacidad probada, interoperable y de alto rendimiento" con el objetivo de reforzar "su soberanía aérea, la seguridad regional y habilita una preparación operativa a largo plazo".

Además la entidad norteamericana destaca que el Block-70 ofrece una vida útil más larga, costo de ciclo de vida más bajo y la base de soporte global más sólida que cualquier otra de su tipo en la actualidad.

"Equipado con tecnología de vanguardia, sus sistemas de radar y armamento avanzados proporcionan a los pilotos una conciencia situacional superior y una mayor protección para el cumplimiento de su misión y el retorno seguro a base", cita el texto.

Vicepresidente de la empresa también se pronuncia

Por su parte, Mike Shoemaker, vicepresidente del Integrated Fighter Group de Lockheed Martin, resaltó que se encuentran orgullosos por haber producido estas naves para que contribuyan a proteger la soberanía nacional del Perú.

En tal sentid, agregó la cooperación entre las bases industriales de defensa de Estados Unidos y sus aliados "ha sido siempre una fuente compartida de seguridad y beneficio económico".

Mediante su página web. le empresa Lockheed Martin celebró el anuncio del Gobierno peruano de adquirir los 12 nuevos aviones F-16 Block 70. Además de resaltar las características de esta nueva adquición por la cual, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se desembolsó US$ 462 millones.