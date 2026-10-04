ERM 2026: ¿Qué pasa si te equivocas al marcar tu voto o dañas la cédula electoral?

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos deberán prestar especial atención al momento de marcar su cédula de sufragio. Un error aparentemente pequeño puede afectar la validez de la elección realizada, especialmente si la marca no permite identificar de manera clara la voluntad del elector.

Una equivocación no se puede corregir

Una de las principales reglas es que la cédula debe marcarse utilizando una cruz (+) o un aspa (X). El punto de intersección de ambas líneas debe quedar dentro del recuadro correspondiente a la organización política o candidatura por la que se desea votar.

Si el elector se equivoca al marcar, no puede borrar, tachar, enmendar ni agregar otra señal para intentar corregir la elección. Este tipo de modificaciones puede generar que la opción sea considerada inválida durante el escrutinio.

Además, los miembros de mesa no pueden entregar una segunda cédula para reemplazar aquella en la que el ciudadano cometió un error. El material electoral distribuido para cada mesa está calculado de acuerdo con el número de electores habilitados que figuran en el padrón correspondiente.

Por ello, antes de realizar cualquier marca, se recomienda revisar cuidadosamente la cédula y verificar el símbolo o fotografía que corresponde a la opción elegida. La precisión de la marca será posteriormente evaluada durante el escrutinio.

Una cédula deteriorada también puede afectar el voto

El estado físico de la cédula constituye otro aspecto que puede influir en la validez del voto. Las alteraciones que afecten los espacios destinados a la votación pueden generar que la elección sea considerada nula durante el proceso de escrutinio.

Entre las situaciones que pueden generar inconvenientes se encuentran las cédulas rotas, manchadas o deterioradas, especialmente cuando el daño interfiere con los recuadros o símbolos que forman parte de la votación. También pueden ser observadas determinadas marcas, escritos, nombres, firmas o expresiones que no correspondan a las indicaciones establecidas para emitir el voto.

La normativa contempla además otros supuestos de nulidad. Por ejemplo, marcar con signos diferentes a la cruz o el aspa puede invalidar la elección. Del mismo modo, si el punto de intersección de la marca queda fuera del recuadro correspondiente, la opción podría ser considerada nula.

Otro caso se presenta cuando el elector marca dos o más organizaciones políticas dentro de una misma columna de elección. Los escritos o expresiones añadidas a la cédula también pueden afectar la validez del sufragio.

Cabe recordar que las distintas columnas de la cédula se contabilizan de manera independiente. Esto significa que un elector puede elegir una organización política para el Gobierno Regional y otra diferente para la Alcaldía Provincial o Distrital, siempre que realice correctamente las marcas correspondientes en cada espacio.

Para reducir el riesgo de cometer errores, el elector debe identificar previamente la organización política o candidatura de su preferencia y marcar únicamente con una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente. También debe evitar cualquier anotación adicional, tachadura o modificación.