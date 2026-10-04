ERM 2026: Ministerio Público registra 33 detenidos y 153 ocurrencias durante la jornada electoral

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio Público informó que, durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 este domingo 4 de octubre, se registraron 33 personas detenidas y 153 ocurrencias en distintas regiones del país.

Fiscalía realiza seguimiento a incidencias en las ERM 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales se vienen desarrollando desde muy temprano este domingo 4 de octubre. Las autoridades vienen desplegando sus esfuerzos para que la jornada electoral se lleve en orden y sin contratiempos. Es así como el Ministerio Público informó, en primer lugar, que desde las primeras horas, fiscales en todo el país supervisan la instalación de mesas de sufragio en los locales de votación.

Seguidamente, a través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que durante el desarrollo de los comicios, de forma preliminar, se tiene un reporte de al menos 153 ocurrencias y 33 personas detenidas en distintas regiones del país.

De acuerdo al informe del organismo autónomo, entre los casos reportados figuran delitos de coacción, expendio de bebidas alcohólicas durante la ley seca y propaganda electoral en plazo prohibido, entre otros.

🚨 #LoÚltimo | Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se registran, hasta el momento, 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del país. Los casos comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas. pic.twitter.com/jMy9VdGDQQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

ERM 2026: Ministerio Público desplegó más de 6 mil fiscales

El balance fue informado por Alfonso Barrenechea, coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, y Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, quienes dieron cuenta de las cifras registradas durante los comicios que se desarrollan este domingo 4 de octubre.

Asimismo, la Barrenechea precisó que aproximadamente 6800 fiscales fueron desplegados en los locales de votación de los 34 distritos fiscales del país para intervenir antes, durante y después de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según el funcionario con esta medida se busca preservar y garantizar la legalidad del proceso electoral.

Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, informa sobre las principales actuaciones realizadas por los fiscales desplegados a nivel nacional durante las #ERM2026.



🇵🇪 El Ministerio Público presente en todo el país. pic.twitter.com/zhw8dtjiCc — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026

PNP refuerza operativo de seguridad durante las ERM 2026

La Policía Nacional del Perú (PNP) también vienen desplegando sus esfuerzos para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral este domingo 4 de octubre. Según se precisó en las redes sociales de la institución, el comandante general de la PNP, Fredy López, supervisó desde la Central Nacional de Operaciones el monitoreo de los comicios.

Entre algunas de las acciones que viene ejecutando la institución está el monitoreo permanente de las operaciones policiales y la presencia de agentes en diferentes zonas del territorio nacional.

Como parte de estas acciones, el Ministerio del Interior informó sobre un operativo de control en Lima Sur, donde efectivos de la PNP realizaron labores de identificación y control de vehículos menores en distintos puntos de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac.

En ese sentido, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales, no solo la PNP, la ONPE y el JNE vienen brindando un balance de los comicios, sino también el Ministerio Público, que según precisó, se registraron 153 incidencias y 33 personas fueron detenidas hasta el momento.