Resultados ERM 2026: este es el LINK de la plataforma oficial que habilitará ONPE para seguir el conteo de votos

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya se desarrolla este domingo 4 de octubre y una de las principales consultas de los ciudadanos estará relacionada con el avance del conteo de votos. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará su plataforma oficial de resultados a partir de las 5:00 p. m.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

El organismo electoral precisó que el portal destinado a mostrar el conteo oficial no estará activo durante las primeras horas de votación. Su habilitación coincidirá con el cierre de las mesas de sufragio y el inicio del escrutinio por parte de los miembros de mesa.

La plataforma de resultados puede ser consultada mediante el enlace resultadoelectoral.onpe.gob.pe, que constituye el punto oficial para revisar el avance del procesamiento de las actas electorales. De esta manera, los ciudadanos podrán acceder a información procedente del organismo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales.

Aunque la web de resultados no estará activa desde el inicio de la jornada electoral, los ciudadanos podrán ingresar a ella a partir de las 5:00 p.m ., cuando los centros de votación cierren y se inicie el proceso de conteo de votos.

Horarios clave para votar y esperar el conteo

De acuerdo con el cronograma establecido para las ERM 2026, las mesas de sufragio deben instalarse desde las 6:00 a. m., con la participación de los miembros de mesa. Posteriormente, la atención a los electores se desarrolla desde las 7:00 a. m. y se mantiene hasta las 5:00 p. m.

A las 5:00 p. m. se produce el cierre de las mesas y comienza el escrutinio. Sin embargo, esto no significa que los ciudadanos que todavía se encuentren dentro de un local de votación deban retirarse inmediatamente: quienes ya estaban en el establecimiento al momento del cierre pueden culminar su participación electoral, según las reglas aplicables a la jornada.

En cambio, quienes lleguen después del cierre de las mesas ya no podrán emitir su voto y estarán sujetos a las consecuencias establecidas por la normativa electoral.

Las elecciones de este domingo convocan a más de 26 millones de ciudadanos para elegir a las próximas autoridades regionales, provinciales y distritales del país. La ONPE señala que los comicios se desarrollan entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El seguimiento de los resultados debe realizarse únicamente mediante plataformas oficiales, especialmente durante las primeras horas del escrutinio, cuando pueden registrarse actualizaciones progresivas conforme las actas sean procesadas.

Los resultados que se publiquen durante la noche serán actualizados conforme avance el procesamiento de las actas electorales. Por ello, las primeras cifras que aparezcan en la plataforma oficial no necesariamente representarán el resultado definitivo de cada jurisdicción.