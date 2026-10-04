Cajamarca: incendio por presunta detonación obliga a suspender votación en colegio de Sorochuco

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Un incendio afectó este domingo 4 de octubre las instalaciones de la Institución Educativa David Sánchez Infante, habilitada como local de votación en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín. Por seguridad, el proceso electoral fue suspendido en el centro educativo mientras se evalúan los daños y las circunstancias del hecho.

Fuego afectó pabellón escolar

La emergencia se registró alrededor de las 11:30 a. m., cuando un grupo de pobladores se habría aproximado por la parte posterior del colegio. Según las primeras versiones recogidas entre testigos, se escucharon detonaciones antes de que las llamas se extendieran por la infraestructura.

El fuego se propagó rápidamente y comprometió gran parte de un pabellón de la institución educativa. Las llamas alcanzaron los ambientes donde se desarrollaba la jornada electoral, generando alarma entre electores, miembros de mesa y personal asignado para los comicios.

Las autoridades deberán establecer la magnitud de los daños ocasionados y verificar si el incendio afectó material electoral, aulas u otras zonas del recinto. Por el momento, no se ha informado sobre personas heridas a causa del siniestro.

Defensor del Pueblo descarta fallecidos o heridos

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió al incendio provocado en el local de votación de Sorochuco. Además, señaló que se trataría de una bomba molotov. Indicó que no se han reportado heridos, pero sí daños materiales cuantiosos y la suspensión de las elecciones en dicho centro.

"Aparentemente, es una bomba molotov, que ha dejado un incendio de gran proporción. Gracias a Dios, ningún fallecido fallecido ni herido. Pero estos actos de violencia deben ser condenables con todo el peso de la Ley. Se puso en riesgo a muchas personas y la imagen de una democracia. Merece nuestro repudio", sostuvo.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió al incendio provocado en un local de votación de Sorochuco, provincia de Celendín, en Cajamarca, aparentemente por una bomba molotov. Indicó que no se han reportado heridos, pero sí daños materiales cuantiosos y la suspensión de las elecciones en dicho centro. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Extinguen incendios forestales en cuatro regiones: 747 hectáreas de cobertura natural quedaron destruidas October 4, 2026

Autoridades evaluarán daños

Hasta el cierre de esta información, se esperaba un pronunciamiento oficial de los organismos electorales, la Policía Nacional y las autoridades locales. La prioridad será controlar la emergencia, garantizar la seguridad de la población y preservar las evidencias necesarias.

Además, los especialistas deberán determinar el origen del incendio y establecer si las detonaciones reportadas guardan relación con el siniestro. El resultado de estas diligencias permitirá definir las responsabilidades correspondientes.