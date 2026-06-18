Roberto Sánchez anuncia participación en movilización convocada para este 19 de junio: "Este proceso no ha acabado"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez parece que no se rendirá en su lucha por llegar a la presidencia de la República a pesar de que los resultados de la ONPE dicen todo lo contrario. Esta vez, el candidato presidencial de Juntos por el Perú convocó a todos sus votantes y seguidores a participar de la movilización programada para este viernes 19 de junio en el centro de la capital.

Roberto Sánchez participará en movilización del 19 de junio

Además, el aún congresista anunció su participación en esta jornada de protesta 'En defensa del voto popular' en el marco de la democracia y el derecho constitucional afirmando que será completamente pacífica.

"Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable y ordenada, llamando a la movilización pacífica que ha iniciado en autoconvocatorias en diferentes regiones, hoy nosotros nos sumamos a esta convocatoria formal y llamamos a que esta jornada de movilización, en el marco de la ley, de la democracia y el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así", indicó.

Minutos antes, el integrantes de Juntos por el Perú insistió en el argumento expuesto en estos últimos días donde se ha cuestionado seriamente el voto peruano en el extranjero. Según precisó, las actas y documentos de los comicios no fueron resguardados debidamente por lo que la cadena de custodia habría sido vulnerada en su camino al país.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que se sumará a las movilizaciones convocadas por sus simpatizantes, indicando que se manifestarán de manera pacífica. "Exigimos respeto y transparencia", mencionó, remarcando que... pic.twitter.com/r6MX5a2zqM — Exitosa Noticias (@exitosape) June 18, 2026

Además, señaló que para esta segunda vuelta se han modificado las reglas del juego lo cual habría beneficiado directamente a su contrincante. Por ello, justificó que cientos de ciudadanos salgan a las calles de la capital este viernes.

"Cambiar las reglas de juego flexibilizando sin importar la cadena de custodia, con la demora excesiva en el traslado, ni siquiera en valijas diplomáticas ni consular, si no traídas como cualquier carga. Nosotros exigimos respeto, transparencia. Este proceso no ha concluido, no ha acabado, de allí que el partido y el movimiento social se ha autoconvocado y nosotros nos unimos", añadió

No permitirá presencia de infiltrados

Es importante precisar que el aún aspirante al sillón presidencial remarcó en todo momento que esta marcha será completamente pacífica. Para ello, señaló que se realizará una serie de procedimientos para evitar que personas se infiltren entre la gente y provoquen hechos de violencia.

En ese sentido, Roberto Sánchez anunció que participará de la movilización convocada para este viernes 19 de junio donde buscan continuar con los reclamos sobre los resultados de la segunda vuelta.