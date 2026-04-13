Minedu GARANTIZA reinicio de clases en colegio dañado por votantes en San Juan de Miraflores

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de personas ingresó de manera forzada a la Institución Educativa Inca Pachacútec 6037, ubicada en San Juan de Miraflores, causando daños en su infraestructura tras exigir la instalación de mesas de sufragio. A pesar de este incidente, el Ministerio de Educación del Perú aseguró que las clases se reanudarán con total normalidad.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos se produjeron cuando un grupo de votantes, ante la demora en el inicio del proceso electoral, derribó parte del cerco perimétrico y la puerta del plantel para ingresar al recinto. Las imágenes difundidas evidencian el uso de objetos contundentes, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada y no espontánea.

Daños materiales y acciones inmediatas

Tras lo ocurrido, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) inició la evaluación de los daños con el fin de elaborar un expediente técnico que permita su pronta reparación. Entre las afectaciones se encuentran la puerta principal, el cerco perimétrico y otras estructuras afectadas del colegio.

Las autoridades también anunciaron que se presentará una denuncia ante la comisaría del sector para identificar y sancionar a los responsables de estos actos vandálicos. Asimismo, el Minedu solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la transferencia de recursos necesarios para cubrir los gastos de reparación.

El titular de la DRELM enfatizó que no se trató de una reacción aislada, sino de un accionar organizado que puso en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y dañó bienes públicos.

Garantizan continuidad del servicio educativo

Pese a los daños ocasionados, el Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad del servicio educativo. En ese sentido, aseguró que los estudiantes volverán a clases sin inconvenientes, brindando tranquilidad a los padres de familia.

"Queremos transmitir un mensaje de absoluta confianza a los padres de familia: no ocurrirá ningún problema", afirmaron, destacando que se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar condiciones adecuadas para las clases en el plantel.

Este caso se da en un contexto en el que miles de colegios a nivel nacional fueron utilizados como locales de votación, lo que implica una coordinación constante entre las autoridades educativas y electorales para evitar afectar el desarrollo del año escolar.

El Minedu, a través de la DRELM, reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y la continuidad del servicio escolar, adoptando las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas en las instituciones educativas públicas.