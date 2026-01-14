"Ella nunca se reunió con gremios de transportes": Dirigente compara a Boluarte en liderazgo frente a extorsiones

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transportes de Lima y Callao, Héctor Vargas, cuestionó duramente la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en materia de seguridad y lucha contra la extorsión.

En diálogo con Exitosa, el dirigente afirmó que durante su gobierno "no hubo liderazgo ni voluntad política" y que nunca se reunió con los gremios de transporte, pese a los pedidos formales para articular un plan de acción.

Nunca los escucharon

Vargas recordó que los transportistas solicitaron a Boluarte la conformación de una unidad integrada por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta la ola de extorsiones que golpea al sector.

Sin embargo, aseguró que nunca fueron escuchados y que no existió una propuesta concreta para atender la crisis de inseguridad y extorsiones que golpea al sector.

"Nunca se reunió con nosotros. Le habíamos pedido lo mismo que estamos solicitando ahora. No lo hicieron, nunca nos escucharon y nunca hubo una propuesta para la lucha", señaló.

En contraste, destacó que el actual presidente José Jerí sí mostró disposición para reunirse con los gremios y asumir un compromiso político de liderazgo, aunque advirtió que ese compromiso aún no se ha traducido en resultados efectivos.

"Jerí dijo: 'Yo asumo el compromiso de liderazgo y el compromiso político'. Y lo hizo suyo, pero luego también quedó en letra muerta", remarcó Vargas.

Una reglamentación pendiente

El dirigente recordó la Ley N.º 32490 contra la extorsión, promulgada en noviembre, que debía ser reglamentada el día 3 de ese mes, pero sigue pendiente.

La norma establece que el Estado deberá compensar económicamente a las empresas afectadas por el cobro de cupos, otorgar exoneraciones tributarias temporales y financiar créditos blandos con recursos provenientes de bienes incautados al crimen organizado.

Para Vargas, la falta de reglamentación mantiene en suspenso un instrumento clave que podría aliviar la situación de miles de transportistas. Aun así, reconoció que Jerí ha reiterado su compromiso de reglamentar la ley en los próximos días, aunque subrayó que ello no bastará para detener de inmediato las extorsiones.

"Se necesita articular un trabajo interinstitucional y seleccionar a los mejores elementos de la Policía para conformar una unidad de élite", explicó.

La comparación de Vargas expone un contraste claro: mientras Boluarte nunca se reunió con los gremios ni mostró liderazgo, Jerí sí asumió compromisos políticos y se acercó al sector.

Sin embargo, la verdadera prueba de su gestión será cumplir con la reglamentación de la ley contra extorsiones y demostrar que la voluntad política se traduce en acciones concretas contra la inseguridad ciudadana.