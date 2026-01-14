Trágico accidente en Chaclacayo: Hombre perdió la vida en la Carretera Central tras ser arrollado por tren

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la madrugada del miércoles 14 de enero se registró un trágico accidente en el distrito limeño de Chaclacayo. Un hombre que andaba cerca a las vías férreas fue arrollado por un tren, que acabó con su vida a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central.

Ruido alertó a vecinos

Algunos testigos señalan que el hecho ocurrió cerca de las 4.00 de la madrugada, cuando una persona de sexo masculino, a quien no se ha identificado, aunque vecinos indicaron que le decían 'Kikin' y se dedicaba al comercio de periódicos. Debido a un fuerte ruido, residentes de la zona se despertaron para ver lo que había ocurrido.

Instantes más tarde, se dieron cuenta de que una locomotora de la empresa Ferrocarril Central se había detenido y delante de él, el cuerpo de un ciudadano. Información preliminar indica que debido al potente impacto, el hombre dejó de existir de forma inmediata.

Efectivos de la Policía Nacional se aproximaron hasta el lugar del accidente para levantar el cadáver y llevarlo a la morgue central de Lima. Mientras tanto, las diligencias de ley para determinar las causas están en investigación y se procedió a llevar al maquinista a la comisaría local para que rinda su declaración.

Un representante de la empresa ferroviaria habló para TV Perú y lamentó lo ocurrido, señalando que el conductor le habría manifestado a los efectivos que la víctima mortal dormía en la vía del tren. Agregó que una vez se conozcan los datos del fallecido, la compañía se hará cargo de los gastos del sepelio.

Familia herida en la Carretera Central

La persecución que realizó la PNP para atrapar a un presunto extorsionador, dejó a una madre de familia y sus dos hijos heridos en la Carretera Central. En la mañana del martes 13 de enero un sujeto que escapaba de los agentes a bordo de su motocicleta en Chosica, acabó causando el siniestro.

El individuo comenzó su escape en el sector El Bosque y se dirigía hacia Chaclacayo, cuando trató de eludir un control policial. Para disuadirlo, los efectivos dispararon al aire, aunque sin éxito, acabando con el choque contra tres personas y un enfrentamiento en la ribera de un río cercano.

