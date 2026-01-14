Confirman que NO HABRÁ paro de transportistas este jueves 15 de enero: "Volvemos a nuestras labores"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transportes de Lima y Callao, Héctor Vargas, confirmó que este jueves 15 de enero no continuará el paro de transportistas.

En diálogo con Exitosa, el dirigente aseguró que los gremios del sector retomarán sus actividades con normalidad. "Volvemos a nuestras labores", expresó, descartando nuevas paralizaciones inmediatas.

Balance de la jornada

Vargas destacó que el paro realizado fue acatado de manera conjunta por alrededor de doce gremios de transporte urbano, lo que refleja la unidad del sector frente a la problemática de la inseguridad.

"Creo que el 100% del sector de transporte urbano de Lima y Callao ha acatado el paro. Estamos agrupados porque la problemática es una: estamos pidiendo al Estado el compromiso de brindarnos el derecho a la vida, de defendernos de esta lacra que está invadiendo el país y nos está haciendo muchísimo daño", señaló.

El dirigente subrayó que la medida se llevó a cabo de manera pacífica, sin generar caos en la ciudad, aunque reconociendo que con esta medida de fuerza no solucionarán el problema de fondo tan rápidamente.

"No hemos generado caos, para nada, esa fue la indicación. Creo que después de esta jornada, que es un llamado de atención a las autoridades y a la misma población, volvemos a nuestras labores pensando e indicando que con un paro no se solucionan las cosas", agregó.

Mensaje a la población

Vargas insistió también en que los transportistas no buscan crear falsas expectativas, recordando que la inseguridad y la violencia contra el sector requieren un proceso de trabajo sostenido entre autoridades y gremios.

"Nosotros no queremos generar una expectativa innecesaria en la población diciendo que porque vamos a parar hoy mañana se solucionan las cosas", explicó.

Nota en desarrollo...