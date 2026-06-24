Sismo en EE.UU.: Fuerte temblor de magnitud 5.6 sacudió el norte de California este 24 de junio

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves, 24 de junio, un fuerte sismo de magnitud 5.6 ha sacudido el norte del estado de California, en los Estados Unidos. El movimiento telúrico generó alarma entre la ciudadanía de dicha zona del país norteamericano.

Sismo de 5.6 remece California, EE.UU.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el potente temblor se registró a las 8:10 de la mañana (hora local), con epicentro en el condado de Mendocino, exactamente a unos 11 kilómetros al norte de Redwood Valley y muy cerca de la localidad de Willits.

Además, tuvo una profundidad de 8 kilómetros, por lo que, al ser un sismo tan superficial, la vibración se sintió con fuerza en las zonas cercanas. Algunos minutos después del temblor principal, el USGS reportó una réplica de magnitud 2.5, precisamente en espacios aledaños al epicentro.

Notable quake, preliminary info: M 5.6 - 11 km N of Redwood Valley, CA https://t.co/KUafwa4S1F — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Fuerte temblor provocó estragos y corte eléctrico

Reportes locales informaron que en diversos supermercados y estaciones de servicio de Willits y el condado de Lake, los productos salieron volando de los estantes, terminando completamente destrozados en el suelo. Las autoridades de Mendocino ya han confirmado que se han registrado heridos debido a la caída de objetos, aunque afortunadamente, hasta el momento, no se reportan víctimas mortales.

A raíz del terremoto, miles usuarios quedaron completamente a oscuras. La empresa Pacific Gas & Electric (PG&E) informó que las cuadrillas se encontraban trabajando para restablecer la energía en Willits y zonas rurales.

Por otro lado, el Palacio de Justicia de Ukiah tuvo que ser evacuado de emergencia mientras los peritos e ingenieros revisaban la infraestructura por temor a un colapso.

#UltimaHora Susto en California:

Un fuerte sismo de 5.6 sacude el norte del estado. 🚨🇺🇸💥



Un fuerte temblor de magnitud 5.6 despertó esta mañana a los habitantes de Mendocino County, al norte de California. El epicentro se localizó cerca de Redwood Valley, y el movimiento fue... pic.twitter.com/hfsDolkvya — 1MNoticias (@1M_noticias) June 24, 2026

Alerta temprana permitió evacuación

El sistema de prevención funcionó al límite. La aplicación MyShake emitió cerca de 657,000 alertas tempranas a los teléfonos celulares de los ciudadanos. El sismo fue tan potente que se llegó a sentir con fuerza en ciudades principales situadas a cientos de kilómetros, como Sacramento, San José e incluso cruzando la frontera estatal hasta Carson City, en Nevada.

Los expertos han indicado que este fuerte sismo se habría originado en la falla de Maacama, la cual está directamente conectada con las peligrosas fallas de Hayward y Calaveras en la zona de la Bahía de San Francisco. Ante esta situación, las autoridades han exhorta a la población mantener la calma y no saturar las líneas de emergencia.

El fuerte movimiento telúrico que remeció el norte California ha generado preocupación entre la población estadounidense, que se mantiene alerta ante posibles réplicas.