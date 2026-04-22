Embajador de EEUU invita a peruanos a la exhibición de aviones F-16 en Base Las Palmas

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras confirmarse la compra de aviones F-16 estadounidenses para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, anunció la exhibición de estos cazas en la Base Aérea Las Palmas e invitó a los peruanos a verlos en acción.

Aviones F-16 serán exhibidos en Perú tras la compra

Este miércoles 22 de abril, Navarro ratificó la firma del contrato de compra del primer escuadrón de 12 aeronaves F-16 para el Perú, suscribiendo lo anunciado por el premier Luis Arroyo minutos antes, pese a la negativa del presidente José María Balcázar.

En ese sentido, la FAP emitió un comunicado oficial informando la llegada de dos unidades del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) el mismo día a Las Palmas, en Surco.

Por ello, en entrevista con Jesús Verde, el embajador estadounidense anunció la realización de un 'air show', es decir, una exhibición de estos aviones en dicha base este fin de semana.

"Así que invito a todos los radioescucha e invito al Perú para que se una a la Embajada conmigo, porque voy a estar ahí presente, para ver los F-16 aquí en persona", indicó Navarro.

🔴🔵 🚨 #IMPORTANTE | En exclusiva para Exitosa, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, mencionó que este fin de semana en la base de Las Palmas en Surco habrá una exhibición de aviones F-16. Invitó a la ciudadanía a verlos en acción junto a él.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/4flIoh0EIa — Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2026

Este evento forma parte del XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, donde se llevarán a cabo exhibiciones de la Escuadrilla bicolor, los Caballeros Azules FAP y Wings of Blue.

Según el anuncio de oficial de la FAP, la exhibición se realizará este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Las Palmas, en Surco, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El ingreso es libre y gratuito para todo el público.

FAP confirma llegada de dos aeronaves F-16 a Lima

Mediante el Comunicado Oficial N° 003-2026, la Fuerza Aérea del Perú señaló que esta visita forma parte de los compromisos de cooperación internacional y de la programación del evento en mención.

Según la FAP, las maniobras de entrenamiento y exhibición se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad y que el ruido generado será a causa de la operación de estas aeronaves, sin representar riesgo para la población.

Entre el 22 y el 24 de abril, los F-16 realizarán vuelos de entrenamiento en las inmediaciones de Las Palmas, a modo de preparativos para las demostraciones aéreas que se ofrecerán durante el festival.

La institución aclaró que se trata de actividades de exhibición y cooperación, reforzando el carácter internacional del evento.