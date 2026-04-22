Fuerza Aérea confirma la llegada de dos aviones F-16 en Lima desde los Estados Unidos

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) emitió el Comunicado Oficial N° 003-2026 para informar a la ciudadanía sobre la llegada de dos aeronaves F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF). El documento precisa que el arribo se produjo este miércoles 22 de abril, alrededor de las 3:30 p.m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco.

La FAP destacó que la visita forma parte de los compromisos de cooperación internacional y de la programación del XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, que se desarrollará este fin de semana.

El comunicado de la institución subraya que las maniobras de entrenamiento y exhibición se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad y que el ruido generado es propio de la operación de estas aeronaves, sin representar riesgo alguno para la población.

Ensayos previos

Entre el 22 y el 24 de abril, los F-16 realizarán vuelos de entrenamiento en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas. Estas prácticas buscan preparar las demostraciones aéreas que se ofrecerán durante el festival. La FAP aclaró que se trata de actividades de exhibición y cooperación, reforzando el carácter internacional del evento.

COMUNICADO OFICIAL Nº 003 - 2026 pic.twitter.com/Mnt4NpOcPw — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) April 22, 2026

El festival aéreo

El XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de abril, en homenaje al Capitán FAP José Quiñones Gonzales, héroe nacional. El ingreso será libre y contará con exhibiciones estáticas de aeronaves, demostraciones aéreas y la participación de la Escuadrilla Bicolor, el Viper Demo Team de la USAF y los paracaidistas FAP "Caballeros Azules".

De acuerdo con información oficial del evento, el festival ofrecerá además la posibilidad de participar en sobrevuelos gratuitos sobre Lima, lo que convierte la actividad en una experiencia única para la ciudadanía. La FAP invitó a las familias peruanas a disfrutar de un espectáculo que busca acercar la aviación militar al público y rendir homenaje a la memoria de Quiñones.

El comunicado de la FAP no solo confirma la llegada de los F-16, sino que también refuerza la importancia del festival aéreo como espacio de encuentro entre ciudadanía y Fuerzas Armadas.

La presencia del Viper Demo Team de la USAF proyecta la cooperación internacional y otorga un matiz especial al evento, que combina espectáculo, homenaje histórico y vínculos estratégicos. En paralelo, la coyuntura política otorga a esta visita un significado adicional, al coincidir con la discusión sobre la polémica compra de aviones de combate para la modernización de la FAP.