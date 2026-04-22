Embajada de EE.UU. confirma que contrato de compra de aviones F-16 se firmó el lunes 20 de abril

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el fin de la incertidumbre al confirmarse la adquisición de aviones F-16, la Embajada de EE.UU. en Perú informó que la firma técnica del contrato de compraventa se realizó el lunes 20 de abril y advirtió que no cabía posibilidad alguna de postergación.

Embajada de EE.UU. revela que se incumplió fecha de firma de contrato

Este 22 de abril, el embajador estadounidense Bernie Navarro ratificó la compra del primer escuadrón de 12 aeronaves provenientes de Estados Unidos, suscribiendo lo anunciado por el premier Luis Arroyo, pese a la negativa del presidente José Balcázar.

Instantes después, la Embajada norteamericana emitió un comunicado que explicó el detalle del proceso de licitación y la firma de la adquisición de estos aviones caza, desmintiendo que esta no se haya realizado.

Señaló que, a raíz de una "licitación competitiva" en 2024 como parte de la necesidad de modernización de la flota de aviones peruana, la empresa Lockheed Martin fue notificada para su selección el pasado 14 de abril del 2026.

Por ello, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de alto nivel de la compañía norteamericana "estaban listos" para acudir a la Base Aérea Las Palmas y a Palacio de Gobierno, según había solicitado el Ejecutivo. Sin embargo, esto no se concretó el día acordado.

"Se acordó entonces para el 17 de abril una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m. (...) Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional", reveló la Embajada.

Sin embargo, esto fue ratificado por el Ejecutivo y, según la sede diplomática estadounidense, la firma entre las partes autorizadas se dio este lunes 20 de abril, "con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano".

Suspensión de la compra no era viable, señala Embajada

Respecto a la intención de postergar esta compra, iniciativa que el presidente José Balcázar manifestó a Exitosa el viernes 17 de abril, la embajada de EE.UU. indicó que "no existe tal cosa como un retraso pequeño o intrascendente".

Esto debido a que el modelo F-16 Block 70 representa a un avión de combate "avanzado y complejo jamás construido", al que, en el caso de Perú, se acordó incluir "dos sistemas de armas que nunca antes se había colocado".

"Hay cientos de partes interesadas, consideraciones de cadena de suministro y trabajo detallado que se pone en marcha para hacer esto posible para el Perú", precisó.

La Embajada de EE.UU. en Perú informó que la firma del contrato de compra de aviones F-16 se realizó el 20 de abril y sostuvo que no cabía posibilidad alguna de postergación.