Embajador de EE.UU. confirmó en Exitosa: "Los primeros 12 aviones F-16 llegarán al Perú en el 2029"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, confirmó a Exitosa la adquisición oficial del primer escuadrón de aviones F-16 Block 70, poniendo fin a la incertidumbre. Anunció que las primeras 12 unidades estarían llegando al país en el año 2029.

En medio de una crisis política en torno a la posible suspensión de la compra de estas aeronaves de combate, posición ratificada por el presidente José Balcázar este miércoles, Navarro anunció que el el contrato ya se firmó.

Ello se suma a lo comunicado por el premier Luis Arroyo Sánchez, quien ratificó la compra de los aviones caza mediante un comunicado de la PCM, donde señaló que representa una "misión prioritaria" que "pone por delante los intereses del país".

En diálogo con Exitosa la tarde de este miércoles 22 de abril, Navarro sostuvo que se había programado la firma del contrato de adquisición para el pasado 17 de abril, pero se firmó este lunes 20.

"Es un proceso largo y hay varios sectores del Gobierno que tuvieron que dar su aprobación. En su momento, el presidente dio la aprobación para esta compra", aseguró.

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos informó que, por el momento, el contrato contempla la compra de los primeros 12 aviones F-16 de los 24 que se habían anunciado previamente.

"Siempre fueron 12. El Perú estaba asegurado de que quería 2 escuadrones, pero el primero era de 12. Yo creo que eso se tiene que hablar con la gente que estaba negociando este contrato", explicó al periodista Jesús Verde.

Según anunció Navarro, el primer escuadrón llegará "en el año 2029 o 2030" y quedan pendientes otros 12 que todavía no se han negociado.

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