Embajador de Estados Unidos conversa con pescadores de Pucusana sobre pesca china

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un video publicado en redes sociales, se ve como el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro se involucra al conversar con pescadores de Pucusana sobre pesca china y cómo la presencia de esta situación estaría afectando la actividad artesanal que realiza este sector de la población.

Embajador recorre mar junto a pescadores artesanales

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sostuvo una reunión con pescadores artesanales de Pucusana para conocer sus preocupaciones sobre los efectos ambientales y económicos que vienen generando las embarcaciones de gran magnitud en el litoral peruano. Un motivo que preocupó a la autoridad y lo manifestó en sus redes sociales.

"¡Basta Ya del despilfarro de NUESTRO mar! Sí, NUESTRO mar, porque proteger la pesca y los recursos naturales no es solo responsabilidad de unos pocos: ¡es un deber de todos!", publicó el embajador de Estados Unidos en Perú.

Durante el encuentro del embajador Bernie Navarro con los pescadores, los encargados de esta labor compartieron sus testimonios sobre la disminución en su actividad laboral, los cambios en la presencia de algunas especies marinas y las dificultades que enfrentan para mantener sus ingresos debido a la reducción de recursos disponibles para la pesca artesanal.

¡Basta Ya del despilfarro de NUESTRO mar!



Sí, NUESTRO mar, porque proteger la pesca y los recursos naturales no es solo responsabilidad de unos pocos: ¡es un deber de todos!#BastaYa #Depredadores https://t.co/ubJZS0YHRF — Bernie Navarro (@BernieNavarro7) June 19, 2026

Video en el que Bernie Navarro se involucra en la labor de los pescadores de Pucusana

A través de un video difundido por la Embajada de Estados Unidos en Perú, se observa a Bernie Navarro conversando con integrantes del gremio pesquero y consultando sobre las causas que estarían afectando la actividad. que realizan estas personas. "¿Han visto la pesca disminuir por pescadores extrahemisféricos que vienen por acá?", preguntó Navarro durante la conversación.

Ante ello, el secretario del gremio de pescadores de Pucusana, Manuel Ávalos, respondió que una de las principales preocupaciones está relacionada con la presencia de embarcaciones de origen chino en zonas cercanas al litoral peruano. "Flota china sí", manifestó.

Embajador Navarro conversa con los pescadores de Pucusana sobre los efectos de la pesca china en el ecosistema. pic.twitter.com/hloeYLGM3y — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 19, 2026

El dirigente explicó que, al acercarse a la zona donde observaron la embarcación, identificaron que se trataba de un barco chino realizando actividades de pesca. "Cómo jalaban pota, y estaba adentro de las 200 millas", señaló durante el diálogo con el embajador.

Los pescadores expresaron que la reducción de especies y la competencia con flotas de mayor capacidad representan una amenaza para la pesca artesanal, una actividad que sostiene a cientos de familias en las zonas costeras del país. En conclusión, el video enfatiza que, el desabastecimiento por parte de las pesqueras chinas es un ataque al bienestar de la región.