Renzo Reggiardo se une a Bernie Navarro para la implementación de la Guardia Metropolitana

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde Renzo Reggiardo, informó mediante una comunicación que la Municipalidad de Lima trabaja en la implementación de la Guardia Metropolitana, trabajando de manera conjunta y en coordinación con Estados Unidos, teniendo como representante a Bernie Navarro con el fin de ejecutar una estrategia que refuerce la seguridad y el control territorial en la ciudad capital.

Desarrollo de la Guardia Metropolitana se presentaría próximamente

Mediante la reunión desarrollada esta tarde del martes 16 de junio, el alcalde de Lima Metropolitana mencionó que viene desarrollando proyectos de gran alcance con el Estados Unidos para equipar con tecnología a la fuerza civil que será presentada dentro de poco tiempo.

"Estamos precisamente en pleno desarrollo de lo que será la Guardia Metropolitana y con los Estados Unidos también estamos trabajando un proyecto bastante ambicioso respecto al equipamiento y a tener tecnología de punta con esta nueva fuerza civil que ya está en plena ejecución y lista para ser presentada próximamente", señaló Renzo Reggiardo.

🗞️l El alcalde @Renzo_Reggiardo, anunció la coordinación con Estados Unidos para la implementación de la Guardia Metropolitana, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y el control territorial en la ciudad capital.



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Declaraciones de Bernie Navarro

Frente a lo dicho por el alcalde de Lima, el embajador de los Estados Unidos en Perú manifestó que apoya y destaca la proactividad de Renzo Reggiardo en la guardia civil, enfatizando que esta iniciativa no se encuentra en otra ciudad y respaldando la seguridad para toda la capital.

"El alcalde ha sido bien proactivo en esa guardia civil y lo hemos apoyado y queremos apoyarlo porque no se había visto en otra ciudad. Estoy muy contento de cómo él está enfrentando la seguridad para toda Lima, como lo está haciendo, así que muy contento de estar con él en ese momento", manifestó el embajador Bernie Navarro.

Asimismo, Bernie Navarro, destacó el trabajo conjunto de cooperación con las instituciones peruanas en materia de seguridad, enfatizando el apoyo técnico y operativo a las fuerzas del orden para concretar mejores aspectos en torno a esta problemática.

Alcalde Renzo Reggiardo recibió informes de inteligencia

A poco de la publicación de los resultados oficiales de la ONPE, el burgomaestre reafirmó su posición de mantener el principio de autoridad en la ciudad y anunció que no se permitirá ningún tipo de desborde social o actos violentos vinculados a eventuales movilizaciones.

"Tenemos informes de inteligencia que nos han llegado el día de hoy y el día de ayer, que lamentablemente están vinculados a alguna agrupación política. No voy a mencionar quiénes son, pero vamos a seguir implementando dispositivos que eviten violencia", indicó.

Finalmente, por medio de esta alianza, Renzo Reggiardo se une a Bernie Navarro para la implementación de la Guardia Metropolitana que tiene la finalidad de velar por la seguridad de toda la población.