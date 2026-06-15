Donald Trump anuncia inicio de circulación de barcos en el estrecho de Ormuz tras acordar la paz con Irán

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A menos de 24 horas de que se confirmara el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump anunció el inicio de la circulación de naves desde el estrecho de Ormuz, a casi cuatro meses del inicio de la guerra que puso en alerta máxima a todo el mundo.

Como se recuerda, la noche del domingo 14 de junio, desde Estados Unidos, Irán y Pakistán (país mediador) confirmaron que Washington y Teherán llegaron a finiquitar el documento, que también incluye a el Líbano, el cual será refrendado este viernes 19 de junio en Ginebra (Suiza).

Trump: "Barcos están empezando a zarpar"

Tal como suele hacerlo, el titular de la Casa Blanca se expresó mediante su cuenta de Truth Social para comunicar al mundo entero el "reinicio" de las operaciones del estrecho de Ormuz, espacio por donde circula el 25 % del petróleo mundial.

"Los barcos están empezando a zarpar, muchos cargados de petróleo, del estrecho de Ormuz. Navegan por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura e impoluta. ¡También hay otras zonas de viaje!", señaló.

Mensaje de Donald Trump.

En la previa, Trump dispuso el "levantamiento inmediato" del bloqueo naval de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz. Del mismo modo, entre los principales temas a tratar en el memorándum, durante un plazo de 60 días, se destacan los siguientes:

Las sanciones primarias y secundarias de EE. UU. contra la República Islámica de Irán , las cuales deberán levantarse si las partes llegan a un acuerdo final .

contra la , las cuales deberán si las partes llegan a un . El tema nuclear .

. La reconstrucción y desarrollo económico de Irán tras el conflicto bélico.

y de Irán tras el conflicto bélico. La determinación de un mecanismo ejecutivo para supervisar el correcto cumplimiento de los compromisos de Washington y Teherán, entre otros.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería iraní, Kazem Gharibabadi, señaló que la siguiente fase de conversaciones entre su país y Norteamérica comenzará una vez que Estados Unidos libere miles de millones de dólares en fondos persas congelados.

Reacciones por el inicio de la paz entre Estados Unidos e Irán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado la bienvenida al acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos, aunque sostuvo que mantiene su alerta por la traslación de los efectos de la crisis energética a las diversas economías, bajo los conocidos efectos de "segunda ronda", ante unos acontecimientos todavía inciertos y ante un posible recrudecimiento del conflicto.

La Autoridad Palestina destacó el acuerdo alcanzado entre ambos países, renovando su llamamiento para intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Gaza.

Quien se mostró reacio fue el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmando que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tienen la intención de retirarse del sur del Líbano, pese que una de las exigencias de Teherán era que las fuerzas de Benjamín Netanyahu abandonen territorio libanés.

El mundo entero espera la firma del acuerdo este 19 de junio, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, no ha confirmado las delegaciones que asistirán al evento.