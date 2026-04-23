Luis Galarreta sobre compra de aviones F-16 a Estados Unidos: "El Estado tenía que cumplir"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la primera vicepresidencia de la república por Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, respaldó que el Estado peruano haya dado el primer paso para la adquisición de una flota de aviones F-16 a los Estados Unidos en favor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Como se recuerda, la tarde de ayer, miércoles 22 de abril, no solo el embajador norteamericano en nuestro país, Bernie Navarro, adelantó en Exitosa que una docena de naves arribarán al Perú en 2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el primer desembolso por la operación en un monto que asciende los US$ 462 millones.

"Ha hecho bien que el Estado cumplido su compromiso"

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también excongresista avaló la postura de su lideresa, Keiko Fujimori Higuchi, destacando que el Estado peruano ya tenía un compromiso asumido desde hace casi dos años; por tal motivo, había una responsabilidad que cumplir, independientemente de quién esté en Palacio de Gobierno.

La eventual postergación de la firma del contrato con Washington generó que el parlamentario Ilich López presente una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, pese a que se confirmó que el acuerdo fue suscrito el lunes 20 de abril.

Sobre esta nueva crisis política que podría generarse entre el Congreso y el Gobierno, Galarreta llamó a la calma, tomando como referencia a su candidata presidencial, debido a que faltan tres meses para la sucesión constitucional.

"Keiko lo ha dicho: 'hay que poner paños fríos', porque tampoco se trata de decirle al presidente: 'oye, firma o te meta una moción de vacancia o de censura', de eso no se trata, indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que el Estado debía cumplir con el compromiso asumido en la compra de aviones a Estados Unidos, y no provocar una crisis como la ocurrida... pic.twitter.com/wlrtYWsCoP — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

No respaldarán moción de censura contra Balcázar

Consultado por el proceso de destitución de cargo en contra de José María Balcázar, Luis Galarreta confirmó que la Bancada de Fuerza Popular no respaldará la iniciativa propuesta por el también tercer vicepresidente del Parlamento.

De acuerdo con el texto acusatorio, la posibilidad de aplazar la firma del contrato hubiera significado una "grave afectación a los intereses de la defensa y soberanía nacionales y a la institucionalidad democrática", acusando también, un "abandono injustificado del proceso estratégico de modernización de la FAP".

"Seguir manoseando el tema de la censura y la vacancia faltando tres meses como que, este Congreso se quiere despedir pues, dejándonos una inestabilidad más y ahí hemos dicho nosotros que de ninguna manera vamos a estar sumándole una incertidumbre más a la que estamos esperando que defina el Jurado Nacional", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que el fujimorismo no respaldará una moción de censura contra José Balcázar, al considerar que generaría mayor inestabilidad en el país a pocos... pic.twitter.com/h1xRA6yMGj — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

Desde el fujimorismo se mostraron totalmente a favor de la adquisición de los aviones F-16, descartando sumarse al proyecto que busca la destitución del presidente Balcázar.