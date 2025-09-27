Empresa de transportes La 50 suspende sus servicios por extorsiones y ataques a otras compañías

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte San Sebastián, más conocida como 'La 50' suspendió su servicio a causa de la serie de extorsiones y asesinatos ocurridos recientemente contra transportistas de San Juan de Lurigancho, así como otras zonas de la capital.

E. T. La 50 informa medida

A través de un comunicado, la compañía informó la medida que tiene el fin de proteger a sus conductores y a los usuarios que usan la ruta que conecta San Juan de Lurigancho con el Callao.

En el mensaje dirigido a sus usuarios, explican que la suspensión se da debido a los atentados y muertes de trabajadores de otras compañías: Las Flores, Huáscar, Romas y Santa Catalina. Aseguraron que no cuentan con garantías para operar con normalidad, por lo que priorizan la integridad de aquellos que dependen del servicio.

"La 50 no puede poner en riesgo la vida de nuestros conductores y de nuestros usuarios que a diario usan nuestro servicio. Los transportistas de SJL ya no tendremos miedo al TERROR", dice el comunicado publicado este sábado 27 de septiembre.

Transportistas paralizan servicios y protestan

Claramente la medida de esta empresa se da por el temor que impacta directamente en trabajadores y usuarios tras los últimos ataques registrados. Como se recuerda, choferes han resultado heridos en las últimas semanas y desde hace más de un año vienen siendo asesinados en medio de sus rutas.

En tan solo esta última semana trabajadores de las empresas Santa Catalina, la 41, Huáscar y Las Flores han sido víctimas de atentados, por ello los conductores de estas compañías salieron a las calles los últimos días en protesta por la creciente ola de extorsión, criminalidad y sicariato que afecta a los transportistas y a la ciudadanía.

Desde el último miércoles 24 de septiembre los conductores han salido en caravanas con sus unidades para protestar contra el Gobierno ante la falta de medidas. Intentaron llegar hasta la avenida Abancay, para manifestarse frente al Congreso, pero grandes contingentes policiales no se lo permitieron.

Este sábado 27 de septiembre se mantiene a la expectativa su participación en la convocatoria de la 'Generación Z', hasta el momento conductores de la empresa de transporte Roma han salido a las calles para sumarse a esta marcha y se encuentran de camino al Centro de Lima.

En este contexto de inseguridad, extorsión y sicariato, la compañía de transportes San Sebastián, conocida como 'La 50' ha decidido paralizar sus servicios con el fin de cuidar la vida de sus trabajadores y usuarios.