Gremio de transportistas advierten paro de 48 horas si continúan los atentados contra buses

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 16 de noviembre se registró un nuevo atentado contra un bus de transporte público pese al estado de emergencia decretado hace más de un mes. Esta vez, una unidad de la empresa San Germán fue atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una moto lineal cuando se encontraba con pasajeros a bordo.

Afortunadamente, ninguno de los usuarios dentro el vehículo resultó herido e igual suerte corrió el conductor ya que salió ileso de esta violenta arremetida con arma de fuego. De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona e iniciaron con las diligencias de rigor para dar con los responsables de este lamentable hecho.

Advierten paro de 48 horas si continúan atentados

Como era de esperarse, este nuevo ataque generó el rechazo de un importante sector de este gremio el cual hicieron sentir a través de un comunicado. En este pronunciamiento, advierten sobre un nuevo paro de 48 horas si continúan los ataques contra los buses de transporte público en Lima y Callo.

Dicho documento también deja en claro que no cederán ante el miedo y la inacción del Estado por lo que dejaron en claro que harán un alto en sus operaciones si se vuelve a dar un hecho similar como el ocurrido en San Martín de Porres.

"Exhortando al presidente de la República y a todo el Estado en su conjunto a que actúe sin piedad contra el crimen organizado y que no se permita que el terrorismo urbano se apodere del transporte público", indicaron.

Gremio de transportista advierte sobre nuevo paro si siguen los atentados.

Las exigencias al gobierno de José Jerí

Este importante también gremio realizó una serie de exigencias al gobierno de José Jerí para apoyar en la lucha contra la extorsión y sicariato. En primer lugar, exigieron la captura inmediata de los responsables del último ataque al bus de la empresa San Germán.

Seguidamente, pidieron ampliar el estado de emergencia y endurecer las medidas para que la PNP pueda desarticular las bandas criminales que los siguen amenazando. En esa misma línea, solicitaron que las Fuerzas Armadas y Policía refuercen la seguridad en las fronteras del país, además de utilizar mayor tecnología y logística en cada uno de sus operativos.

Por último, pidieron que se instale una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior para continuar con las coordinaciones necesarias en medio de esta lucha contra la delincuencia.

De esta manera, un importante sector del transporte público advirtió que realizarán un paro de 48 horas si continúan los ataques contra los buses de transporte urbano como sucedió en SMP.