Chiclayo: Sujeto cometió HORRENDO doble crimen al acabar con la vida de su propia madre y abuela

Un hecho aterrador se registró el último sábado 15 de noviembre en el centro poblado Saltur, distrito de Zaña, en la provincia de Chiclayo. Un sujeto identificado como Arnold Antonio Segura Guevara atacó con un machete a su propia madre y a su abuela, acabando con la vida de ambas.

Posibles problemas con drogas

De acuerdo a la información policial, el individuo fue primero por la anciana, que respondía al nombre de Rosa Isique Cabrera (77), dejándola mal herida. Luego, con la misma arma persiguió a Celia María Guevara Isique (50), a quien logró alcanzar afuera de la la vivienda en donde residía.

Su ataque produjo la muerte casi inmediata de su progenitora, mientras que su abuela materna fue trasladada al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de Chiclayo, donde confirmaron su deceso. Sus cuerpos permanecen en la Morgue Central de la ciudad y serán llevadas a Saltur para sus actos fúnebres.

Los vecinos del centro poblado quisieron hacer justicia con sus propias manos tras conocer de los hechos ocurridos. Sin embargo, el arribo de efectivos de la Policía Nacional del Perú evitó que cogieran al sujeto, logrando controlar la situación y llevándolo en un patrullero hacia la dependencia policial del sector.

Algunos familiares comentaron que el autor de este crimen tenía problemas con drogas. Nataly Segura, tía del individuo, pidió la pena máxima, pese a ser su pariente. Se supo que hubo una tercera víctima, un tío, que no corrió con la misma suerte y se encuentra grave en el Hospital Las Mercedes siendo atendido.

PNP investiga lo ocurrido en el CP Saltur

Agentes de la Policía Nacional junto a peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena del doble homicidio para dar inicio a las investigaciones de ley. Mientras tanto, Arnold Segura permanece con detención preliminar en la Fiscalía Mixta de Cayaltí.

No era la primera vez que atacaba a miembros de su familia, con quienes vivía en la misma casa. En noviembre del año pasado su misma madre lo denunció por agredirlo, siendo detenido en flagrancia. Su tío también fue golpeado con un fierro cuando intentó defenderla y su expareja junto a su hijo sufrió agresiones de su parte.

