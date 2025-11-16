Ataque a bus de empresa San Germán en SMP fue perpetrado por criminales extranjeros, señala Víctor Revoredo

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El reciente ataque armado contra un bus de la empresa de transporte San Germán, ocurrido en San Martín de Porres (SMP), fue ejecutado por ciudadanos extranjeros, según confirmó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la nueva División de Investigación de Extorsiones.

De acuerdo con las diligencias preliminares, ya se cuenta con evidencias balísticas que permitirán avanzar en la identificación de los responsables. Aunque no se precisó la nacionalidad exacta, un audio filtrado por uno de los conductores de la línea apunta a que uno de los extorsionadores sería venezolano, por el tono y forma de hablar.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El coronel PNP Víctor Revoredo indicó que los presuntos autores del ataque al bus en San Martín de Porres serían delincuentes extranjeros y aseguró que ya cuentan con evidencias balísticas que apuntan a su identificación.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/YKb1Tdlx1S — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2025

"Se los advertí... si se me desentendían del pago, empezaba a matar. Ya los empecé a reventar... O le hablan claro a los dirigentes de la San Germán que se alineen y pagan o dejen de chambear porque los voy a reventar a todos. No pagan, los voy a seguir matando", se le oye decir al criminal.

El mensaje fue compartido por un colega del conductor atacado, y se suma a las amenazas recibidas desde hace más de un mes por los choferes de la empresa.

Audio confirmaría nacionalidad de sicario.

Conductor tenía más de 30 años de servicio

El conductor atacado, identificado como Roberto Japay, logró salvarse de milagro. Según testigos, una bala rozó su cabeza, pero no sufrió daños graves. Japay, con más de 30 años trabajando en San Germán, se encuentra estable aunque emocionalmente afectado.

El atentado ocurrió en la cuadra 19 de la Av. Germán Aguirre, cerca de la Comisaría de Condevilla, en una zona de alta afluencia por la cercanía a Plaza Norte. Los criminales aprovecharon un rompemuelles para desacelerar el vehículo y facilitar el ataque.

Daños colaterales y reacción gremial

Una panadería cercana recibió el impacto de una bala en su puerta, aunque no hubo heridos. Tras el atentado, varios conductores de la línea han decidido no salir a trabajar este lunes, exigiendo garantías de seguridad.

Panadería resultó afectada en el ataque.

La ruta afectada conecta San Juan de Lurigancho con San Martín de Porres, y es vital para miles de usuarios. La empresa San Germán ya había recortado rutas por amenazas previas, y ahora enfrenta una nueva crisis.

La confirmación de que ciudadanos extranjeros están detrás del atentado pone en evidencia el nivel de organización de las mafias extorsivas que operan en Lima. Mientras la PNP inicia las investigaciones, los conductores siguen expuestos y la población exige que el estado de emergencia se traduzca en protección real.