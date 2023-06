¡En cuatro días! Corredores complementarios dejarían de funcionar el 30 de junio

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presunto fin de la circulación de los corredores complementarios estaría cada vez más cerca. Y es que solo faltan cuatro días para el 30 de junio, fecha en la que estas unidades dejarían de funcionar.

En mayo, el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, se pronunció al respecto y advirtió que no hay indicios de que dicha situación vaya a cambiar. Según sostuvo en Canal N, las fechas no han variado y el presupuesto no permite seguir operando después de este mes.

"El dinero nos alcanza hasta el 30 de junio. Si el 30 de junio, no hay cambios que puedan mover la aguja de los ingresos, nosotros no tenemos de dónde más sacar", sostuvo.

Falta de apoyo y una deuda

Entre las causas de la detención del servicio de los corredores complementarias, se encuentra una presunta falta de presupuesto. Según indican los operadores de estas unidades, la medida habría sido tomada ante la carencia de apoyo y una lenta implementación de la reforma del transporte urbano.

En esa misma línea, el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, advirtió que es difícil continuar con la competencia desleal del transporte informal, quienes habrían amenazado a los conductores de la empresa.

Incluso, advirtió que habría una deuda por parte del Estado, la cual rondaría los 380 millones de soles. Según detalló, solo ha sido abonado el 60% del monto total, por lo que se ven obligados a detener las operaciones en cuatro días.

El sentir de los pasajeros

Son miles los ciudadanos que se transportan a sus trabajos y centros de estudios por estas unidades. Por eso, muestran preocupación por su traslado a dichos destinos, pues sin los corredores complementarios, no hay otro tipo de transporte público formal que transiten la avenida Javier Prado, por ejemplo.

"Sería una pena, todos los días uso los corredores. (¿Hay otros medios que use?) No, porque ya no hay el transporte de antes", indicó una ciudadana a Exitosa.

Por eso, se mantendrán a la expectativa de algún cambio en el destino de los corredores complementarios, ya que, hasta la fecha, la detención de sus operaciones está programado para el 30 de junio.

Cuando dicho día llegue, las unidades de este transporte público dejarán de circular en la ciudad. Para evitarlo, el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, indica que será importante la labor del Estado, pues espera que el MEF y el MTC puedan gestionar las adendas correspondientes.