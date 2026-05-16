Capturan en Argentina a sujeto acusado de apuñalar y quemar a cosmiatra en Surquillo

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un sujeto, acusado de apuñalar y quemar a una cosmiatra en el distrito de Surquillo, fue capturado en Argentina. El detenido, quien era pareja de la víctima, había sido incorporado en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Capturado en Argentina tras estar prófugo

El hombre identificado como Luis André Flores Julca, acusado de acabar con la vida de su pareja Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, en un inmueble localizado en Surquillo fue detenido en Argentina.

Comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Noticia en desarrollo...