ERM 2026: JNE pide calma y señala cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones en Lima

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, pidió calma a la ciudadanía y exhortó a esperar los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en Lima y precisó que los resultados oficiales se dará a conocer una vez que se concluya con el procesamiento de las actas observadas y concluya el recuento de votos pendiente.

JNE llama a la calma mientras se esperan resultados oficiales

Ante la consulta de Exitosa, Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pidió calma y exhortó a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales de las elecciones en Lima. También, explicó que el organismo debe completar la revisión de las actas y remitir las resoluciones correspondientes a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), encargada de continuar con el procesamiento de la información.

Asimismo, destacó que el procedimiento es especialmente importante en las jurisdicciones donde la diferencia de votos entre dos candidaturas o listas es reducida.

"Quiero llamar a la calma a la ciudadanía, justamente a esperar los resultados oficiales, sobre todo en aquellos casos que los resultados son muy cercanos en dos candidaturas, en dos listas", manifestó el representante del JNE.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Ante la consulta sobre la fecha en que se publicarán los resultados definitivos, el vocero señaló que estos se comunicarán cuando se hayan resuelto todas las actas observadas y los recuentos de votos pendientes.

"¿Cuándo los vamos a dar? Cuando terminemos de resolver actas observadas y recuento de votos", indicó Valdivia.

El representante también explicó que el cronograma depende de la cantidad de actas observadas en cada sector. Mientras algunos casos ya cuentan con la totalidad de sus actas resueltas, otros requieren más tiempo debido al volumen de documentación pendiente.

"Nosotros nos proyectamos siempre por mes, o sea nosotros tenemos una fecha estimada en noviembre, a comienzos de noviembre, para conocer ciertos resultados", sostuvo.

JNE reporta 6.930 actas recibidas

De acuerdo con la información proporcionada por Valdivia, hasta el momento el Jurado Electoral Especial (JEE) ha recibido un total de 6.930 actas que forman parte del proceso de revisión electoral. Además, señaló que las autoridades tienen plazo hasta el 28 de octubre para realizar el recuento de votos de las elecciones regionales.

El vocero reiteró que la fecha estimada para conocer algunos resultados es a comienzos de noviembre, aunque aclaró que los plazos pueden variar según el número de actas observadas y el avance de las resoluciones.

Finalmente, el JNE pidió calma a la ciudadanía a esperar los resultados oficiales y evitar adelantar conclusiones mientras continúan los procedimientos electorales pendientes.