Turista australiano desaparecido por más de 20 días en la cordillera Huayhuash es hallado muerto

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras confirmarse su desaparición por más de 20 días, este sábado 10 de octubre se reportó que, el turista australiano de 31 años identificado como Jap Jordan Hao que viajó a la cordillera de Huayhuash fue encontrado muerto a unos 3.800 metros de altura.

Turista es encontrado muerto en cordillera Huayhuash

El turista australiano Jap Jordan Hao fue hallado sin vida el viernes en el sector de Machaycancha, ubicado en el distrito de Queropalca, provincia de Lauricocha, región Huánuco, tras permanecer desaparecido desde el pasado 14 de septiembre. El hallazgo fue realizado por equipos de rescate que participaron en las labores de búsqueda del ciudadano extranjero.

Según las investigaciones recopiladas, el viajero había iniciado su excursión desde la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, con destino a la cordillera Huayhuash, una zona de alta montaña que supera los 6.000 metros de altitud y es reconocida por sus rutas de trekking y escalada.

Al no regresar en la fecha programada y perder su vuelo a Lima, así como una conexión posterior hacia Cusco, sus familiares y amigos alertaron sobre su desaparición, lo que motivó el despliegue de equipos especializados para localizarlo.

Despliegan operativo de búsqueda en Huayhuash

La Asociación Socorro Andino Peruano, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal especializado en rescate de montaña, organizó las labores de búsqueda en distintos sectores de la cordillera para dar con el paradero del excursionista.

Como parte del operativo, también se convocó a guías de montaña, excursionistas, alpinistas, arrieros y pobladores de la zona, quienes colaboraron en las tareas de rastreo en este complejo terreno andino.

Los equipos ubicaron al turista en el sector de Machaycancha, en Queropalca. Tras el hallazgo, representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha y efectivos de la Comisaría de Baños acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Investigan las causas de su fallecimiento

Las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Huánuco, donde se realizarán las evaluaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del fallecimiento del ciudadano australiano. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes.

Finalmente, caso vuelve a poner de relieve los desafíos que representan las expediciones en la cordillera Huayhuash, donde las condiciones geográficas y climáticas pueden dificultar tanto el recorrido de los visitantes como el turista australiano que desapareció y recientemente fue encontrado muerto.