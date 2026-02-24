RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A pocos días del cierre

UNMSM Examen de Admisión 2026-II: Inscripción cierra este jueves 26 ¿Cómo realizarlo?

Este jueves 26 de febrero vence el plazo de inscripción para el Examen de Admisión 2026-II de la UNMSM.

Inicia inscripción en la UNMSM Examen de Admisión 2026-II
Inicia inscripción en la UNMSM Examen de Admisión 2026 II (Composición Exitosa)

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La Decana de América cierra el plazo para la inscripción para el Examen de Admisión 2026-II este jueves 26 de febrero. Conoce aquí el procedimiento para tener una correcta matrícula para el examen a realizarse los días 7, 8, 14 y 15 de marzo.

¿Cómo inscribirse correctamente en el examen?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) brindó las fechas para la inscripción al Examen de Admisión 2026-II en donde los estudiante compiten por ingresar a esta prestigiosa universidad. 

En esta oportunidad se ofrecen 81 carreras en las que se incluyen nuevas especialidades como Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Inteligencia Artificial.

Para inscribirse en el examen de admisión, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. La universidad recomienda no esperar al último momento para realizar estos procedimientos: 

1. Adquiere el reglamento. Para ello, se debe pagar en el Banco de la Nación o de manera virtual en Págalo.pe con el código 9516.

Metro de Lima: Servicio de la Línea 1 volvió a la normalidad luego del incidente en los rieles
Lee también

Metro de Lima: Servicio de la Línea 1 volvió a la normalidad luego del incidente en los rieles

2. Registra el recibo. Ingresa a la página admision.unmsm.edu.pe, consignar los datos y el sistema enviará a tu correo electrónico el enlace para descargar el reglamento.

3. Paga el derecho de admisión. Tras leer el reglamento, deberás abonar el derecho correspondiente presentando tu DNI y número de prospecto 100000. El código de pago para los egresados de colegios públicos es 9507 y para los de colegio privado es 9508.

4. Ingresa tus datos personales y la información de los recibos en la plataforma de la Oficina Central de Admisión (OCA). Al culminar, el sistema generará un código de postulante de seis dígitos.

Minería ilegal: Autoridades erradican campamentos y un socavón dentro de la Reserva Nacional San Fernando
Lee también

Minería ilegal: Autoridades erradican campamentos y un socavón dentro de la Reserva Nacional San Fernando

¿Cuándo será el examen?

  • Sábado 7 de marzo de 2026

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

  • Domingo 8 de marzo de 2026

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

Examen especial: Todas las áreas

  • Sábado 14 de marzo de 2026

Área A: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana)

  • Domingo 15 de marzo de 2026

Escuela Profesional de Medicina Humana

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados examen examen de admisión 2026-II inscripción UNMSM

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA