UNMSM Examen de Admisión 2026-II: Inscripción cierra este jueves 26 ¿Cómo realizarlo?

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Decana de América cierra el plazo para la inscripción para el Examen de Admisión 2026-II este jueves 26 de febrero. Conoce aquí el procedimiento para tener una correcta matrícula para el examen a realizarse los días 7, 8, 14 y 15 de marzo.

¿Cómo inscribirse correctamente en el examen?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) brindó las fechas para la inscripción al Examen de Admisión 2026-II en donde los estudiante compiten por ingresar a esta prestigiosa universidad.

En esta oportunidad se ofrecen 81 carreras en las que se incluyen nuevas especialidades como Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Inteligencia Artificial.

Para inscribirse en el examen de admisión, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. La universidad recomienda no esperar al último momento para realizar estos procedimientos:

1. Adquiere el reglamento. Para ello, se debe pagar en el Banco de la Nación o de manera virtual en Págalo.pe con el código 9516.

2. Registra el recibo. Ingresa a la página admision.unmsm.edu.pe, consignar los datos y el sistema enviará a tu correo electrónico el enlace para descargar el reglamento.

3. Paga el derecho de admisión. Tras leer el reglamento, deberás abonar el derecho correspondiente presentando tu DNI y número de prospecto 100000. El código de pago para los egresados de colegios públicos es 9507 y para los de colegio privado es 9508.

4. Ingresa tus datos personales y la información de los recibos en la plataforma de la Oficina Central de Admisión (OCA). Al culminar, el sistema generará un código de postulante de seis dígitos.

¿Cuándo será el examen?

Sábado 7 de marzo de 2026

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo de 2026

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

Examen especial: Todas las áreas

Sábado 14 de marzo de 2026

Área A: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo de 2026

Escuela Profesional de Medicina Humana

Noticia en desarrollo...