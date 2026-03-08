Padres de familia RECHAZAN retorno a clases virtuales y anuncian "plantón" frente al Ministerio de Educación

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un colectivo de padres de familia anunció la realización de un plantón frente al Ministerio de Educación del Perú (Minedu) para expresar su rechazo al retorno temporal a las clases remotas.

La movilización fue convocada por el grupo ciudadano "Volvamos a Clases Perú", que cuestiona la decisión de suspender la presencialidad en instituciones educativas de Lima y Callao.

La protesta está programada para el lunes 9 de marzo a las 11:00 a. m. frente a la sede del Ministerio de Educación del Perú, ubicada en el distrito de San Borja. Los organizadores sostienen que la medida envía "un nocivo mensaje", ya que consideran que la educación debe mantenerse como un servicio esencial incluso en contextos de crisis.

Los padres que integran el colectivo afirmaron que la interrupción de las clases presenciales podría afectar el aprendizaje de miles de escolares, especialmente luego de las dificultades que enfrentó el sistema educativo durante la pandemia.

Cuestionan impacto de la virtualidad en estudiantes

Los convocantes del plantón señalaron que el regreso a la modalidad remota podría agravar las brechas educativas existentes en el país. Según indicaron, muchas familias todavía enfrentan problemas de conectividad y falta de dispositivos electrónicos para que los estudiantes puedan seguir clases desde sus hogares.

Asimismo, los padres remarcaron que la interacción directa entre docentes y alumnos es clave para el aprendizaje, sobre todo en los niveles inicial, donde el acompañamiento pedagógico y la socialización forman parte fundamental del proceso educativo.

Exigen soluciones sin suspender la presencialidad

El colectivo también exhortó al Gobierno a buscar alternativas que permitan enfrentar la actual coyuntura sin afectar el desarrollo del año escolar. En su pronunciamiento, señalaron que las autoridades deben implementar soluciones rápidas y focalizadas que garanticen el funcionamiento de los centros educativos.

Los organizadores sostienen que interrumpir las clases presenciales transmite la idea de que la educación puede ser postergada frente a otros problemas, lo que, a su juicio, debilita la prioridad que debería tener el sector educativo en el país.

Por ello, reiteraron su llamado a las autoridades del Minedu para que revisen la medida y dialoguen con la comunidad educativa antes de adoptar decisiones que afecten el desarrollo de las actividades escolares.

Ante el anuncio de clases remotas, los padres de familia buscan visibilizar su preocupación y presionar para que se mantenga la educación presencial. La movilización frente al Minedu refleja el temor de muchas familias a que se repitan las dificultades educativas que dejó la virtualidad en años anteriores.