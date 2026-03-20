Escolar muere en su colegio en Áncash: se desplomó en clase de Educación Física

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tragedia ha generado conmoción en la región de Áncash, donde una escolar de 14 años falleció tras desvanecerse durante una clase de educación física en su institución educativa. El hecho ocurrió en la provincia de Pallasca y ha puesto en evidencia las limitaciones en la atención médica inmediata en zonas alejadas del país.

De acuerdo con información difundida por medios locales como Sol TV Perú, la menor se desplomó repentinamente frente a sus compañeros y docentes, lo que generó una rápida reacción del personal educativo, que intentó auxiliarla en el momento. La situación obligó a trasladarla de urgencia a un establecimiento de salud cercano.

Falta de atención médica inmediata

Según Sol TV Perú, al llegar al primer centro de salud, no había un médico disponible para atender la emergencia, lo que retrasó la atención de la menor en un momento crítico. Ante esta situación, se tomó la decisión de trasladarla a otro establecimiento, específicamente al hospital de Cabana.

Sin embargo, al llegar a dicho hospital, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la estudiante. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud en zonas rurales, especialmente en casos de urgencia que requieren atención inmediata.

Condolencias emitida por la institución educativa

Investigación en curso y causas por confirmar

Hasta el momento, no se ha determinado la causa oficial de la muerte, y serán las autoridades competentes quienes definan, mediante los estudios correspondientes, qué provocó el desvanecimiento de la menor. Se espera que los resultados permitan esclarecer si existía alguna condición previa o si se trató de un evento súbito.

El caso también ha despertado preocupación entre padres de familia y docentes, debido a que ocurrió dentro del horario escolar y durante una actividad física supervisada. Las autoridades deberán evaluar si se cumplieron los protocolos de emergencia y qué medidas se pueden implementar para evitar situaciones similares.

En tanto, la comunidad educativa como el personal de salud, permanecen consternados por lo ocurrido, mientras se espera mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon este lamentable hecho. La situación ha reabierto el debate sobre la seguridad escolar y la disponibilidad de atención médica en instituciones educativas, especialmente en regiones alejadas.

La muerte de la escolar en Áncash durante educación física, tras un desvanecimiento en clase y la falta de atención médica oportuna, pone en agenda la necesidad de mejorar la respuesta ante emergencias en colegios del país.