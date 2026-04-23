Espectáculo de alto vuelo: Aviones F-16 estadounidenses serán las estrellas en el XVII Festival Aéreo el fin de semana

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este jueves 23 de abril, la base aérea de Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, recibió al piloto estadounidense Tylor Hister, quien será el encargado de las unidades traídas desde EE.UU..

Este despliegue de aviones que tiene como protagonistas los modelos aeronáuticos F-16 tienen la finalidad de formar parte de la XVII edición del Festival Aéreo.

Piloto especializado

Asimismo, el piloto Tylor Hister destacó que los aviones F-16 son uno de los modelos más utilizados por las fuerzas aéreas en distintos países del mundo.

"El F-16 ha cumplido más de 50 años y durante este tiempo ha recibido muchas mejoras y justamente el tema de armas que puede soportar este avión ha ido mejorando. Como estadounidense estamos muy orgullosos de este prototipo que está en muchas fuerzas aéreas del mundo", destacó.

Además, las practicas realizadas hoy en el recinto de las palmas, corresponden a la pronta ejecución de maniobras y acrobacias que serán expuestas este fin de semana en el Festival que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de abril.

"Lo que van a ver hoy día es una práctica para la realización del espectáculo como tal el sábado y domingo, pero también van a ser capaces de ver como el F-16 en menos de 5 minutos desde que prende el motor, hasta que despega", comentó el piloto.

Ventajas en las aeronaves

Algunas de las ventajas que precisó el piloto es que el manejo de las mismas no requiere de mucho personal, incluso, los dos ejemplares que han llegado solamente llevan un piloto.

"Una de las ventajas que tiene este avión es que no necesita mucho personal, ustedes van a ver la cantidad de personas que lo operan y este equipo siempre esta viajando por el mundo y no requiere de gran personal para operar"

De igual forma, esta exposición se realiza como parte del natalicio del héroe nacional José Quiñones y por la pronta celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Perú.

Asimismo, el coronel Marco Muñoz, director de información e intereses espaciales de la Fuerza Aérea del Perú quien explica como los ciudadanos pueden asistir y participar de este festival gratuito

Finalmente, la difusión de este evento, permitirá a que los aviones F-16 estadounidenses sean vistos por la población en el XVII Festival Aéreo y los pilotos peruanos puedan aprender más sobre este tipo de aeronaves.