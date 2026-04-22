XVIII Festival Aéreo BALP 2026: Conoce cómo participar en los sobrevuelos GRATUITOS sobre Lima

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este fin de semana, en un despliegue sin precedentes, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha confirmado que el público general podrá subir a sus aeronaves y sobrevolar Lima de manera completamente gratuita. Esta oportunidad única, que pocas veces se repite en el calendario civil, será el plato fuerte del XVIII Festival Aéreo BALP 2026.

La cita es este sábado 25 y domingo 26 de abril en la emblemática Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Durante ambas jornadas, los asistentes no solo podrán disfrutar de una variada exhibición estática y acrobacias en el aire, sino que también tendrán la posibilidad de asegurar un asiento en los sobrevuelos programados, una experiencia diseñada para acercar la institución a la ciudadanía.

¿Cómo me inscribo?

Según confirmó la mayor FAP Julissa Coca Pío, vocera oficial del evento, el acceso a estos vuelos no está restringido a personal militar ni a sus familiares; por el contrario, está abierto a todo el público civil que desee sumarse a la aventura.

Sin embargo, debido a la alta demanda y por motivos de seguridad operacional, el aforo es limitado . Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

Escaneo del código QR: El registro se realizará exclusivamente a través del código QR oficial habilitado para el festival (disponible en las plataformas digitales de la institución).

El registro se realizará exclusivamente (disponible en las plataformas digitales de la institución). Registro de datos: Deberás ingresar tu información básica para entrar en la base de datos de postulantes.

Deberás ingresar tu información básica para entrar en la base de datos de postulantes. Confirmación oficial: Tras el registro, la FAP se pondrá en contacto directamente con los ciudadanos seleccionados para coordinar el horario y los detalles del vuelo.

No se trata de un sobrevuelo cualquiera. Los asistentes tendrán la oportunidad de subir a los imponentes C-27J Spartan, conocidos por su versatilidad en misiones de transporte y ayuda humanitaria, así como a aeronaves de diversos aeroclubes que se sumarán a la jornada.

La exhibición aérea se desarrollará en dos bloques: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en este último horario se repetirán las principales demostraciones realizadas durante la mañana.

Un homenaje a la altura de nuestra historia

Más allá de la adrenalina, este festival guarda un significado profundo. El evento se realiza en el marco del homenaje al Capitán FAP José Quiñones Gonzales, máximo héroe de la aviación nacional.

Al cumplirse un nuevo aniversario de su gesta, la FAP busca honrar la memoria del hombre que en 1941, durante el conflicto con Ecuador, decidió entregar su vida estrellando su avión contra la artillería enemiga para asegurar la victoria.

Así, entre el rugir de los motores y la vista privilegiada de la costa limeña, el Festival Aéreo BALP 2026 se perfila como el evento familiar más importante del mes, combinando la gratitud histórica con la emoción de volar.