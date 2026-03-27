Esposa de escolta del Mindef fallecido en accidente vehicular exige justicia: "La responsable que pague por todo"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La esposa del escolta del Ministerio de Defensa (Mindef) que perdió la vida en un accidente vehicular el último jueves, en el distrito de La Victoria, llegó hasta la comisaría de Apolo para exigir justicia. La fémina se mostró muy afectada emocionalmente debido a que esta situación fue totalmente inesperada.

Pide que se sancione a responsable del accidente

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la señora Luz María Navarro Castillo, entre llantos, brindó detalles de los momentos previos al deceso del Técnico 1° de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas (53).

En esa línea, hizo un llamado a las autoridades con la finalidad de que la muerte de su esposo no quede impune y se sancione a la persona responsable de haber causado dicho accidente. Según indicó, su familia se encuentra muy afectada ante la noticia, debido a que fue algo inesperado.

Al respecto, la señora Navarro precisó que, en un primer momento, se comunicaron con ella, vía telefónica, y le indicaron que el accidente fue algo "leve"; sin embargo, al llegar hasta el nosocomio en donde permanecía, les dijeron que Nieto Rojas había perdido la vida, lo que impactó fuertemente.

"Quisiera se haga justicia con la muerte de mi esposo, no tengo palabras que decir, de un momento a otro, era su cumpleaños hoy día. Mi hijo también es policía y ha tratado de venir como sea, de estar acá para estar con su padre y nos hemos dado con la sorpresa que él ha fallecido y no lo podíamos creer", dijo a Exitosa, la noche del último jueves 26 de marzo.

Cuestionó traslado de escolta

Cabe mencionar que, Navarro Castillo cuestionó que tras el accidente se haya trasladado a la víctima hasta un hospital que se encuentra a dos horas del lugar de los hechos, y no a un centro médico más cercano, debido a que el escolta contaba con Seguro Social de Salud.

Es importante precisar que, Lucía Elizabeth Bedón Herrera, mujer de 53 años que habría causado el accidente vehicular que dejó sin vida a Nieto, permanece detenida en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria con la finalidad de que las autoridades realicen las diligencias de ley correspondientes.

Es así como, la esposa del escolta del Mindef, se mostró totalmente triste y afectada ante la muerte de su compañero de vida, el cual cumplía años el mismo día en que ocurrió este accidente en La Victoria.