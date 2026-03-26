Escolta del Mindef falleció en el día de su cumpleaños tras accidente de tránsito en La Victoria

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El atropello del Técnico 1° de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas (53), toma un nuevo giro tras revelarse que falleció el día de su cumpleaños mientras cumplía las labores de resguardo al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino.

Familiares de la víctima refirieron que iban a realizar una cena tras terminar sus deberes como 'liebre', siendo este un gran impacto para el núcleo familiar. Alegan a que el Ministerio de Defensa no olviden su caso y que la presunta responsable asuma las consecuencias.

Escolta falleció el día de su cumpleaños

Al lamentable deceso de Jaime Nieto se le suma el conocer que falleció ejerciendo sus labores como liebre en el día de su cumpleaños. Según refirieron allegados a la víctima, este jueves 26 de marzo cumplía 54 años. La celebración iba a realizarse luego de que el Técnico 1° culmine con sus labores.

Además, indicaron que este día tenía día libre, sin embargo, solicitaron sus servicios para el traslado y resguardo del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. Por otro lado, la familia refirió que su familiar ya había solicitado el cambio de puesto, sin embargo, autoridades indicaron que querían que continuarán en el cargo.

Como se conoce, el hecho ocurrió alrededor entre las 2 y 3 de la tarde de este jueves a la altura de la cuadra 3 de la avenida Nicolás Arriola en el distrito de La Victoria.

Por otro lado, la conductora que manejaba la camioneta de placa CBI- 537 fue intervenida por las autoridades policiales y trasladada hacia la comisaría de Apolo en donde permanece detenida. La mujer fue identificada como Lucía Elizabeth Bedón Herrera (53) quien habría intentado doblar en U en la avenida Arriola para dirigirse rumbo hacia el óvalo Arriola.

Las investigaciones serán de vital relevancia para determinar las responsabilidades penales. Exitosa intentó comunicarse con la persona detenida mas mantiene reserva sobre el caso.

Mindef expresa condolencias

Mientras que las investigaciones continúan, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado para extender las condolencias por la lamentable pérdida de Nieto Rojas, quien falleció en cumplimiento de sus deberes.

"El Técnico Nieto Rojas se destacó por su impecable trayectoria y amplia experiencia, desempeñándose con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades", refirió la institución.

En el escrito informaron que se garantizará el acceso a todos los beneficios de ley para los deudos del fallecido entre los que se incluye el acompañamiento integral y la asesoría legal necesaria.