Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante en motos y dicen estar decepcionados de Jerí

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el anuncio del presidente José Jerí de la aprobación de un decreto supremo que ordena la prohibición de dos personas a bordo de una moto en todo el Perú, la Asociación de Motociclistas del Perú se pronunció en rechazo hacia la medida. Afirman estar decepcionados del mandatario.

Motociclistas decepcionados del presidente Jerí

En entrevista con Exitosa, el presidente del gremio, Ricardo Millones, rechazó la prohibición de llevar un acompañante en sus vehículos motorizados y aseguró que esta medida vulnera sus derechos constitucionales.

"Yo particularmente, me siento decepcionado de mi presidente, porque fui uno de los primeros que salió a defenderlo en mi gremio de asociados de motos, cuando salió como presidente a raíz de la vacancia de la señora Dina (Boluarte)", señaló.

Millones sostuvo que Jerí contaba con el respaldo de todo el gremio de motociclistas, pues veían que "hacía su trabajo" de forma activa. Sin embargo, ese apoyo terminó hace unas pocas horas, con el anuncio del decreto que firmó el Ejecutivo y que se publicará hoy jueves 15 de enero.

Incluso, el representante de motociclistas consideró que el jefe de Estado ha caído en el populismo, pues la norma no se sustenta en "ningún estudio técnico".

"(Jerí) estaba haciendo intervenciones a los penales, se veía activo el presidente. Pero ahora, con lo de ayer, cayó en el mismo populismo y buscando el aplauso fácil, que no tiene ningún estudio técnico y solo va a perjudicar", añadió.

Ricardo Millones aseguró que esta prohibición está vulnerando los "derechos constitucionales al libre tránsito y al trabajo" de todos los motociclistas y cuestionó a los asesores del presidente de la República, calificando la norma de "absurda".

Prohibición definitiva de dos ocupantes en una moto lineal

La medida responde a los reclamos de los trabajadores que protestaron ayer miércoles 14 de enero exigiendo a las autoridades soluciones ante los ataques extorsivos que sufren a diario. Jerí precisó que el documento entrará en vigencia este jueves.

"Ya hemos firmado el decreto supremo que dijimos que íbamos a firmar. Es responsabilidad de la policía de que, tanto las unidades operativas, las comisarías y todo aquel que realiza patrullaje, apenas vea dos personas en una misma moto, automáticamente tienen que ser intervenidos", afirmó el presidente ante los medios.

El mandatario sostuvo que las sanciones ante el cumplimiento de esta medida "son económicas en primera instancia". Además, consideró que, al ya contar con "el marco legal y el procedimiento", queda en manos de la Policía hacer respetar la norma.