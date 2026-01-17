Zaperoko estrena tema contra las extorsiones: "No podemos seguir respirando miedo"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johnny Peña, líder de Zaperoko, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del tema "Basta ya", una canción que busca enviar un mensaje claro y contundente contra las extorsiones y la violencia que afecta al país. La letra y el ritmo se convierten en un llamado a no vivir con miedo y a exigir seguridad, justo después de que la agrupación viviera un susto monumental en Trujillo.

Explosión durante show de Zaperoko

El último fin de semana, la agrupación de salsa estuvo a punto de pasar un mal momento durante su presentación en la discoteca Monasterio, ubicada en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco, Trujillo.

A las cinco de la mañana, mientras el público disfrutaba del show, se registró una fuerte explosión que encendió las alarmas de todos los presentes.

Dos personas resultaron heridas tras la explosión: Jorge Luis Obeso Dionicio, de 21 años, sufrió un golpe en el hombro, mientras que Iván Delgado Cabrera, de 41, quedó con una herida en la cabeza.

Uno de los heridos sería integrante del grupo musical Clase A, según confirmó su representante a este medio. "Nosotros ya habíamos terminado nuestra presentación y uno de nuestros cantantes se quedó a escuchar a Zaperoko", comentó.

''Lo tuvieron que llevar a la clínica, pero gracias a Dios él ya está de alta en su casa con solo cortes que fueron saturados en la clínica y en reposo. No existe extorsionista, ni para mi orquesta, ni para el local'', añadió el representante de Clase A.

Si bien inicialmente se sospechó de un ataque de extorsionadores, luego las autoridades confirmaron que la explosión se debió a una falla técnica en el aire acondicionado.

Zaperoko y su tema contra las extorsiones

El percance en Trujillo impulsó la creación de la canción "Basta ya". A través de este tema, Zaperoko quiere que entendamos que ya es hora de dejar de tener miedo y enfrentar la delincuencia.

"Hemos lanzado este tema para sumarnos a la lucha contra la inseguridad, como dice la letra no podemos seguir respirando miedo, tenemos que trabajar y todos queremos vivir en paz", señaló Johnny Peña.

Así, después del susto que vivieron en Trujillo, Zaperoko lanzó "Basta ya", un tema fuerte que manda un mensaje claro y directo de no más miedo ni violencia. Con esta canción, la agrupación musical chalaca busca sumarse a la lucha y dejar bien claro su postura contra las extorsiones.