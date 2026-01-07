Este es el PRECIO de la gasolina más barata y cara HOY en Lima tras captura de Nicolás Maduro

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Si estás pensando en echar gasolina hoy a tu vehículo, lo ideal es que te mantengas informado sobre cuál es su precio actual. En ese sentido, te revelamos los costos a tiempo real que están disponibles en Lima Metropolitana, a fin de que no pagues de más, hoy miércoles 7 de enero.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima?

Los precios de los combustibles, principalmente el de la gasolina, siguen siendo un tema de interés para los conductores de la capital, especialmente con las fluctuaciones que se han dado en los últimos días a consecuencia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. En ese contexto, es fundamental tener conocimiento sobre el valor del hidrocarburo no impactar en los bolsillos y así generar un ahorro personal y familiar en este nuevo inicio de año.

Una de las plataformas más confiables que ofrece el Estado para mantenerte informado sobre este tema es la web 'Facilito' del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). A través del portal, los usuarios de todo el Perú y el mundo pueden consultar en tiempo real los precios más bajos y encontrar las opciones más económicas cerca de su ubicación.

A continuación, te damos a conocer cuál es el valor de la gasolina en la ciudad de Lima para este miércoles 7 de enero:

Gasohol Regular: Hoy, en Lima Metropolitana, el precio más alto es de S/ 18.29 el galón, mientras que, el más barato está sobre los S/ 9.97.

Hoy, en Lima Metropolitana, el es de S/ 18.29 el galón, mientras que, el está sobre los S/ 9.97. Gasohol Premium: Para este tipo de combustible, el costo máximo está S/ 11.09 el galón, siendo su valor mínimo el mismo precio.

Para este tipo de combustible, el costo máximo está S/ 11.09 el galón, siendo su valor mínimo el mismo precio. Diésel: Si tu carro usa diésel, el precio más caro en la capital oscila los S/ 19.99 el galón, con un precio mínimo de S/ 10.13 el galón.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Es importante señalar, diversos factores volátiles hacen que definan el valor de las gasolinas a los largo del territorio nacional, que van, por ejemplo, desde el precio internacional del petróleo crudo, impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

Cabe mencionar que, el Gobierno peruano también aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Dichos montos pueden variar inesperadamente, afectando en gran medida el precio final de las gasolinas.

Los impuestos que pueden incluir son el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Es importante que tengas en cuenta estas recomendaciones para que al momento de requerir combustible para tu vehículo puedas corroborar el precio que te ofrecen con el que te has informado.