Callao: delincuentes realizan seis disparos contra un taller tras negativa a pagar 100 soles de cupo

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taller mecánico situado en el Callao sufrió un ataque armado con seis disparos luego de que sus dueños rechazaran pagar una extorsión de 100 soles semanales. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad y se produjo a pocas cuadras de la comisaría de Oquendo.

En un informe de Exitosa, sujetos a bordo de una motocicleta acudieron al establecimiento para amenazar a los encargados. Ante ello, tras recibir la negativa al pago, los individuos abrieron fuego contra el local, exponiendo la integridad física de los trabajadores y clientes.

Comerciantes señalan a la banda "Los Vikingos"

Los propietarios del negocio denunciaron estos sucesos ante las autoridades policiales y señalaron a la organización criminal denominada Los Vikingos como la responsable de exigir el cobro de cupos a los empresarios de la zona.

"Seguridad, pedimos seguridad, tenemos una comisaría cerca a nuestra vivienda y más patrullaje. Estamos pensando cerrar negocios, señores. ¿Qué de qué vamos a vivir? Nosotros vivimos de nuestro trabajo. No podemos nosotros seguir así", dijo una de las víctimas del taller.

Cabe mencionar que los vecinos solicitan acciones inmediatas, pues sostienen que la ausencia de vigilancia deja a los comerciantes expuestos ante las bandas que operan en la zona.

No obstante, debido a la falta de resguardo frente a las amenazas constantes, los representantes del comercio local evalúan actualmente el cierre definitivo de sus comerciales para proteger su integridad.

Personal de criminalística recoge casquillos

Agentes del área de criminalística se desplazaron hasta el inmueble atacado para ejecutar las pericias correspondientes. Durante las diligencias técnicas, los efectivos lograron contabilizar los casquillos percutados por los atacantes, elemento que servirá para las investigaciones policiales orientadas a dar con la identidad de los implicados.

"Usted dijo que esos malos venezolanos se iban a ir del Perú. ¿Hasta cuándo? No espere que haya una muerte más", dijo una ciudadana afectada.

En esa línea, los vecinos expresaron su malestar por los hechos de violencia registrados y reiteraron su pedido de control en las calles. Los efectivos policiales mantienen en reserva el avance de las pesquisas en torno a la banda sindicada.

Ante ello, las autoridades continúan con las indagaciones de ley para ubicar y capturar a los autores materiales de este atentado. Se prevé que el análisis de los registros audiovisuales permita identificar a los motorizados.