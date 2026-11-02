Piura: lluvias en el distrito de Máncora y Chulucanas generan alerta por activación de quebradas Fernández y Cabo Blanco

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Precipitaciones de variada intensidad se registran actualmente en el distrito de Máncora, ubicado en la provincia de Talara, dentro de la región Piura. Según las imágenes de Canal N, este fenómeno climatológico genera atención entre la ciudadanía local debido a la posibilidad de que ocurran inundaciones en los sectores más vulnerables.

En esa línea, las autoridades y los vecinos recuerdan que anteriores episodios de lluvias provocaron aniegos directos en las calles, las viviendas y las principales vías de comunicación de la localidad.

#PrimeroALas8 | Fuertes lluvias afectan las calles de Máncora y Chulucanas, en Piura, donde se mantiene la alerta roja. Según el Senamhi, las precipitaciones intensas continuarían hasta el 8 de noviembre.



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Riesgo en quebradas Fernández y Cabo Blanco en Talara

La atención de los residentes se concentra principalmente en la eventual activación de las quebradas Fernández y Cabo Blanco. Cabe mencionar que ambos sectores ya han sido identificados previamente como puntos de riesgo en años anteriores cuando las precipitaciones que afectaron a esta zona norteña.

No obstante, los vecinos expresan su temor de que las lluvias continúen durante las próximas horas e incrementen el caudal de estos puntos críticos. Una situación de este tipo pondría en peligro directo a las familias que habitan en los alrededores e interrumpiría el tránsito vehicular en la zona costera.

Por su parte, los avisos meteorológicos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indican que se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región. Estos eventos estarían acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar acercarse a los cauces.

Desborde del río Zarumilla deja más de 125 familias damnificadas

Por otro lado, las lluvias registradas durante la noche del domingo en la región Tumbes y en Guayaquil, Ecuador, ocasionaron el desborde del río Zarumilla. El asentamiento humano Puerto Perú, localizado en el distrito de Aguas Verdes, resultó con mayores afectaciones luego de que el agua cubriera las viviendas en cuestión de segundos e impidiera a los moradores rescatar sus pertenencias.

"Esto pasa por el muro de contención que aún no lo construyen, la famosa ribereña, en el río se desborda por el río Zarumilla. Yo les hago un llamado, esto ya viene de años que lo van a hacer, lo van a gestionar, pero sin embargo no o nada lo hacen señores", mencionaron dos pobladores para Canal N.

Asimismo, el personal militar instaló carpas para albergar a los damnificados de Puerto Perú, Tomás Arizola y Villa Primavera, sectores donde se contabilizan más de 125 familias damnificadas.

En la ciudad de Tumbes, el caudal también inundó chacras y áreas cercanas a la ribera, motivo por el cual se mantiene la alerta roja constante frente a nuevas emergencias.