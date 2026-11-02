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Acuerdo Perú-China

Perú y China firman convenio por cinco años para investigar y conservar el patrimonio de la Civilización Caral

El Ministerio de Cultura del Perú y el Centro Nacional de Arqueología de China firmaron un acuerdo por cinco años para realizar excavaciones, análisis de muestras y capacitación técnica en Caral.

Convenio entre Perú y China impulsará el uso de tecnología avanzada.
Convenio entre Perú y China impulsará el uso de tecnología avanzada. Gobierno

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/11/2026

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El Ministerio de Cultura del Perú y el Centro Nacional de Arqueología de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de la República Popular China firmaron un Convenio Marco de Cooperación Técnica Internacional. Este documento busca promover la investigación, el cuidado y la puesta en valor de la Civilización Caral.

En esa línea, el pacto bilateral fomentará el trabajo científico, tecnológico y académico entre ambas naciones. Asimismo, la iniciativa facilitará la formación de especialistas para reforzar la protección del patrimonio arqueológico nacional a través de diversas actividades conjuntas.

Complejo arqueológico.
Complejo arqueológico.

Autoridades de Perú y China ejecutan acuerdo

La suscripción oficial del documento estuvo a cargo del secretario general de la cartera de Cultura, Abraham Rivas Lombardi, y la subdirectora de la institución arqueológica china, Wei Tong.

Cabe mencionar que en el acto protocolar también participó la titular de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), doctora Ruth Shady Solís, junto al director de Investigación y Conservación de Bienes Inmuebles Arqueológicos de la entidad, Marco Antonio Machacuay Romero.

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Por parte de la comitiva extranjera asistieron el viceadministrador de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China, Qiao Yunfei, el investigador asociado Sheng Wei, y el consejero cultural de la Embajada de la República Popular China en el PerúZhao Xiaoming

No obstante, todas las labores pactadas se pondrán en marcha mediante la Unidad Ejecutora 003 del sector Cultura.

Ante ello, el plan de trabajo abarcará prospecciones, excavaciones arqueológicas y la revisión en laboratorio de muestras y materiales recolectados en las zonas de estudio.

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Arqueóloga Ruth Shady Solís junto a comisión bilateral
Arqueóloga Ruth Shady Solís junto a comisión bilateral

Ruth Shady expone resultados de 32 años de estudios

Durante la jornada de trabajo, la doctora Shady explicó los avances logrados a lo largo de 32 años de investigación. Su exposición detalló los descubrimientos registrados en doce centros urbanos vinculados a este antiguo asentamiento prehispánico.

En esa línea, la especialista entregó textos y publicaciones especializadas a los representantes asiáticos con el objetivo de difundir los datos recopilados sobre el valor histórico de este complejo para el país y la comunidad internacional.

Posteriormente, los funcionarios extranjeros se trasladaron hacia la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, sitio que forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

No obstante, el documento establece un periodo de cinco años de vigencia, con la opción de prorrogarse, con el fin de asegurar un vínculo permanente que genere nuevos hallazgos científicos entre ambos Estados.

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