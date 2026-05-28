Exministro del Interior sobre robo en armería de Surco: "No es como entrar a una tienda cualquiera"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, advirtió una presunta vulneración al sistema de seguridad de la armería que fuera asaltada la tarde de este jueves 28 de mayo, en Surco.

Este nuevo hecho de violencia en Lima y en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno, permitió que cuatro delincuentes se apropien de 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas en cuestión de segundos, generando alarma y pánico en el Centro comercial La Alborada.

Acusa presunta vulneración a los protocolos de identificación

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) señaló que no cualquier persona pueda ingresar a una armería por sus estrictas medidas de seguridad.

En ese sentido, mostró su extrañeza que hayan entrado más de un supuesto cliente al local, cuando los protocolos de identificación especifican que el acceso es personal, no grupal como en otros rubros.

"Estas tiendas tienen, por lo general, unas rejas de seguridad que no son abiertas si no hasta cuando hay una previa identificación con DNI de por medio y una vez identificados, recién ese protocolo se activa. No entran nunca dos o tres personas a observar armamentos, lo que se hace es, en forma individual se trabaja con ellos y generalmente son gente que viene representando a empresas de seguridad o que tienen licencias de armas de fuego, previamente identificables por SUCAMEC", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, indicó que las tiendas de armas suelen tener una barrera de seguridad y requiere identificación previa para ingresar. Señaló que generalmente no cualquiera entre y lo... pic.twitter.com/ilhvdaj96G — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

Frente al asalto registro en la capital, Rodríguez Limo expresó su preocupación por el uso delictivo al que estarían sujetas las armas, teniendo en cuenta que en menos de dos semanas se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

PNP se pronuncia: "Este hecho no quedará sin respuesta"

Tras lo ocurrido en la galería ubicada en Surco, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado donde informó que "activó una respuesta inmediata" para hallar a los sujetos que escaparon del lugar de los hechos a bordo de de motocicletas.

"Desde el primer momento, efectivos policiales desplegaron acciones operativas, patrullaje intensivo, cierre de vías, búsqueda focalizada y trabajos de inteligencia, con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los presuntos responsables", indica su misiva.

En esa misma línea, aseguran que "este hecho no quedará sin respuesta" y que viene ejecutando "acciones concretas, técnicas y sostenidas" para recuperar lo sustraído, neutralizar el riesgo y poner a los implicados a disposición de la justicia.

La ciudadanía en general y principalmente los vecinos de Surco, esperan que se refuerce la seguridad en el lugar para prevenir más asaltos y que la PNP pueda capturar a los delincuentes.