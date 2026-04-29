Gobierno de José Balcázar prorrogó estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de José María Balcázar prorrogó el estado de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 60 días calendario. A través de esta medida se busca combatir la inseguridad ciudadana y otros actos delictivos que ponen en peligro a la población.

Estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días calendario

De acuerdo al Decreto Supremo N° 062 - 2026-PCM oficalizado y publicado ayer 28 de abril en las Normas Legales del diario oficial El Peruano se establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) con acciones en conjunto con las Fuerzas Armadas mantiene el control interno, así como "prevenir, investigar y combatir la delincuencia".

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