Expoalimentaria 2024: Gobierno de Taiwán exhibirá avanzadas maquinarias para alimentos y bebidas

El Gobierno de Taiwán está presente en la Feria Expoalimentaria 2024. Desde hoy, miércoles 25 de septiembre, el país asiático contará con 3 stands, en donde exhibirán modernas maquinarias especializadas en el rubro de la alimentación.

Taiwán participa en la Expoalimentaria 2024

Durante tres días, hasta el viernes 27 de septiembre, más de 15 empresas taiwanesas ocuparán un lugar en la decimosexta edición de la Feria Expoalimentaria. En dicho lugar, presentarán novedosas máquinas, las cuales emplean la tecnología más avanzada dentro del sector de alimentos y bebidas.

La República de China Taiwán impulsará a sus compañías nacionales, a fin de que el Perú también cuente con parte de sus innovadores equipos y productos alimenticios. Dichas empresas se ubican en los stands F-58, F-59 Y F-61, en el evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones Jockey, en Surco.

Taiwán participa de la Expoalimentaria 2024.

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una impresionante variedad de maquinarias de última generación y soluciones de embalaje automático de alta velocidad, destacando los productos de empresas líderes como Chang Shen Machinery, JTL Machinery, Hopak Machinery y Keenpro Industry.

Con esta gran iniciativa, empresarios peruanos y de Latinoamérica tendrán la oportunidad de conocer estas avanzadas máquinas, y por qué no, adaptarlas a la producción nacional, la cual podría significar un avance importante en la industria alimenticia desarrollada en el Perú.

Empresas taiwanesas presentes en la Expoalimentaria

Por segundo año consecutivo Taiwán está presente en la Feria de alimentos más importante de América Latina con quince destacadas empresas que ofrecerán sus innovadoras máquinas y productos a los asistentes de la Expoalimentaria 2024.

Una de ellas es Chang Shen Machinery Co LTD, la cual fue fundada en 2011 y fabrica máquinas que producen latas de aluminio con altos estándares de calidad y tecnología de punta. Su constante actualización de equipos para fabricar cerradoras y llenadoras de latas de aluminio la consolida como una empresa líder en el rubro.

Asimismo, Keenpro Industry Corp es una empresa de capital taiwanés que fabrica y provee máquinas de moldeo por soplado de botellas de PET de alta calidad, llenado y etiquetado. Esta posee diversas formas y volúmenes de botellas desde 50 ml hasta 12 litros.

Expoalimentaria 2024 (difusión)

Por otro lado, Hopak Machinery Co. LTD se dedica al diseño de maquinarias y venta de envolvedoras de flujo horizontal de alta velocidad. JTL Machinery Technology Co. LTD brinda soluciones para la automatización de procesos de selección y envasado de productos alimenticios.

De esta manera, el Gobierno de Taiwán ya inauguró sus stands en la Feria Expoalimentaria 2024, en donde exhibirán modernas maquinarias especializadas para la industria alimenticia.