Renzo Reggiardo: "La MML está preparada para brindar los servicios que Rutas de Lima dejaría de ofrecer"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la Municipalidad de Lima está preparada para asumir los servicios que Rutas de Lima dejaría en caso de un eventual retiro.

Asumirían servicios de operadora vial

Este martes 2 de diciembre, el burgomaestre capitalino se pronunció sobre Rutas de Lima y su eventual retiro, frente a ello resaltó que de suscitarse dciha situación, el municipio limeño se encuentra en las condiciones para asumir los servicios que brinda la operadora vial.

"Nosotros, esto es importante que lo aclare ante la opinión pública, estamos absolutamente preparados para brindar los servicios que la concesionaria dejaría de brindar a partir de su retiro que ellos mismos unilateralmente decidieron plantear y comunicarlo", manifestó.

En tal sentido, la máxima autoridad edil de Lima señaló que por tal motivo se ha convocado a aquellas autoridades que están vinculadas al sector.

Ante un eventual retiro de la operadora vial Rutas de Lima, el alcalde Renzo Reggiardo manifestó que la Municipalidad de Lima se encuentra en las condiciones para asumir los servicios que brinda. "Estamos absolutamente preprados", resaltó el burgomaestre.

Noticia en desarrollo...