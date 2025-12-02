RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tomarían batuta

Renzo Reggiardo: "La MML está preparada para brindar los servicios que Rutas de Lima dejaría de ofrecer"

Tras un probable retiro de Rutas de Lima, el alcalde Lima, Renzo Reggiardo, manifestó que la Municipalidad de Lima se encuentra preparada para asumir aquellos servicios que dejaría la operadora vial.

Municipalidad asumiría servicios de Rutas de Lima ante eventual retiro
Municipalidad asumiría servicios de Rutas de Lima ante eventual retiro (Foto: Composición Exitosa)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la Municipalidad de Lima está preparada para asumir los servicios que Rutas de Lima dejaría en caso de un eventual retiro.

Asumirían servicios de operadora vial

Este martes 2 de diciembre, el burgomaestre capitalino se pronunció sobre Rutas de Lima y su eventual retiro, frente a ello resaltó que de suscitarse dciha situación, el municipio limeño se encuentra en las condiciones para asumir los servicios que brinda la operadora vial.

"Nosotros, esto es importante que lo aclare ante la opinión pública, estamos absolutamente preparados para brindar los servicios que la concesionaria dejaría de brindar a partir de su retiro que ellos mismos unilateralmente decidieron plantear y comunicarlo", manifestó.

En tal sentido, la máxima autoridad edil de Lima señaló que por tal motivo se ha convocado a aquellas autoridades que están vinculadas al sector.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Alcalde de Lima Municipalidad de Lima Renzo Reggiardo Rutas de Lima

