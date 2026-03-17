¡Macabra escena! Encuentran sin vida a pareja de adultos mayores dentro de una cisterna

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una pareja de adultos mayores, que había sido reportada como desaparecida desde hace varias semanas, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna. El macabro hallazgo ha generado conmoción, no solo por las circunstancias en las que fueron encontrados, sino también por el tiempo que permanecieron sin ser ubicados por sus familiares.

Macabro hallazgo en cisterna

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Rojas Hernández y Lilia Aldama Martínez, ambos de 62 años. Según los reportes, la pareja desapareció el pasado 14 de febrero, luego de que se perdiera todo contacto con ellos. Desde entonces, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda, sin obtener respuestas durante casi un mes.

El hallazgo se produjo en un inmueble ubicado en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. Hasta el lugar llegaron agentes policiales y personal de emergencia tras recibir una alerta sobre la posible presencia de cuerpos dentro de una cisterna, lo que encendió las alarmas.

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados, fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes utilizaron equipos especiales para poder ingresar al depósito de agua y realizar la extracción. En paralelo, un familiar reveló que la pareja habría sido interceptada antes de desaparecer, lo que refuerza las sospechas.

Tras el descubrimiento, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía General de Justicia ha catalogado el caso como un presunto homicidio doloso, mientras continúan las diligencias para determinar si hubo participación de terceros y dar con los responsables de este trágico hecho.

Índices de criminalidad en CDMX

En 2025, los índices de criminalidad en Ciudad de México mostraron una tendencia mixta. Por un lado, los delitos de alto impacto registraron una disminución sostenida desde años anteriores, consolidando una baja importante frente a picos registrados en 2018 . Sin embargo, otros indicadores reflejan que la inseguridad sigue siendo una preocupación latente.

Durante ese año, se reportaron miles de delitos mensuales, con promedios diarios superiores a 500 casos, según cifras oficiales. Los delitos más frecuentes fueron los relacionados con el patrimonio, como robos a transeúntes, vehículos y negocios, que concentraron más de la mitad de los casos registrados .

A ello se suma la llamada "cifra negra", que evidencia que cerca del 90% de los delitos no se denuncian, lo que sugiere que la criminalidad real podría ser mucho mayor . Aunque las autoridades destacan avances, los desafíos en seguridad y percepción ciudadana continúan marcando la agenda pública.

Es así que, el caso continúa en investigación mientras las autoridades recaban pruebas para esclarecer lo sucedido. La muerte de la pareja ha causado consternación y reabre el debate sobre la seguridad. Familiares exigen justicia y esperan que se identifique a los responsables de este trágico y doloroso desenlace.