Capturan a presuntos miembros de 'Los Mexicanos': Recibían dinero de extorsiones a empresas de transporte

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Mexicanos', quienes se encontrarían detrás de los atentados contra la empresa Santa Catalina y otras. Según se conoció, se trataría se una pareja de nacionalidad venezolana.

Captura de presuntos extorsionadores

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la detención se llevó a cabo en horas de la madrugada de este martes 17 de marzo, exactamente en el Callao. Tanto la fémina como el varón, fueron capturados en flagrancia.

Ambos sujetos fueron identificados como Bryan Alexander Campo Zárate (39), alias 'Barba' y Yonis Norelis Anduesa Garmesia (29), alias 'Oliva', de nacionalidad venezolana. Según el reporte policial, la pareja fue detenida cuando se encontraban recibiendo dinero producto del cobro ilegal de cupos a empresas de transporte a las que venían amenazando.

Los presuntos integrantes de 'Los Mexicanos' realizaban sus amenazas empleando videos en donde se visualizaban armas de fuego y explosivos. Al respecto, exigían un pago de 300 a 400 soles semanales y mensuales; dicho dinero era depositado en una cuenta bancaria para ser trasladado hacia Venezuela.

Incautaron elementos que los incriminarían

Cabe mencionar que, durante la intervención se incautaron 40 municiones calibre 9 mm, 4 celulares presuntamente usados para coordinar extorsiones y la venta de drogas, así como otros elementos relevantes que "fortalecerían" las investigaciones que se llevarán a cabo.

"Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente en coordinación con el Ministerio Público, conforme a ley y con respeto irrestricto a los derechos humanos", escribieron en las redes sociales de la PNP.

🚨 #PNPInforma | 𝑪𝒂𝒍𝒍𝒂𝒐: 𝒄𝒂𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 "𝑳𝒐𝒔 𝑴𝒆𝒙𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐𝒔" 𝒚 "𝑳𝒂 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏" 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒃𝒂𝒏 𝒄𝒖𝒑𝒐𝒔 👮‍♂️🚓



En el marco del #PlanNacionalDeSeguridadCiudadana, la Policía Nacional del Perú capturó... pic.twitter.com/JW8q47D0qL — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 17, 2026

Líder de 'Los Mexicanos' trabajó de chofer en Perú

Según las declaraciones de alias 'Barba', el cabecilla de dicha organización criminal, quien respondería al nombre de 'Daiker', ha trabajado en varias empresas de transporte público en Lima antes de retornar a su país, por lo que conoce cómo estas operan.

"Él (Daiker) es el que extorsionaba, es el que se encargaba prácticamente de todo. Ya había trabajado de chofer antes con varias empresas y tenía informaciones de esas empresas. Las armas las tiene él", dijo Bryan Campo, quien aseguró haber visto a 'Daiker' en territorio peruano hace aproximadamente dos meses.

En conclusión, transportistas esperan que la captura de estos integrantes ayude con la desarticulación total de la banda criminal 'Los Mexicanos', quienes estarían detrás de los atentados no solo contra la empresa Santa Catalina, sino de otras.