Muere miembro de 'Emily en París' durante rodaje de la serie: Netflix suspende grabaciones

Diego Borella, asistente de dirección de Emily en París, murió a los 47 años tras desplomarse durante el rodaje de la quinta temporada de la serie de Netflix. La tragedia obligó a suspender las grabaciones y generó conmoción por el inesperado desenlace del también cineasta.

Tragedia durante rodaje de 'Emily en París'

Lo que debía ser una jornada de rodaje más para el equipo de Emily en París terminó convirtiéndose en una noticia dolorosa. El pasado miércoles 21 de agosto, alrededor de las 19.00 (hora local), Diego Borella se desplomó mientras grababan la escena final en el Hotel Danieli de Venecia, Italia.

De inmediato, el personal médico intervino e intentó reanimar al cineasta, pero lamentablemente no hubo nada que hacer. Según un médico local, Diego Borella habría sufrido un infarto repentino.

La noticia cayó como un balde de agua fría no solo en el set, sino también en la producción de Paramount Television Studios, que más tarde envió un comunicado: "Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora (...) Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

Ese mismo día, la grabación de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix quedó suspendida. Recién el sábado 23 de agosto, el rodaje se reanudó en medio de un ambiente marcado por la tristeza y el luto.

¿Quién era Diego Borella?

La noticia de su muerte no solo golpeó a la industria televisiva, sino también a quienes lo conocían de cerca. Diego Borella nació en Venecia en 1978 y dedicó su vida al cine y la televisión, formándose en ciudades como Roma, Nueva York y Londres.

Pero su talento no se quedaba solo en el set. Borella también tenía una veta artística en la escritura: cultivaba la poesía, los cuentos de hadas y las historias infantiles. Esa sensibilidad y creatividad marcaron su personalidad, que era reconocida entre sus colegas y amigos.

Fecha de estreno de 'Emily en París'

Mientras la producción intenta recomponerse tras esta pérdida, el estreno de la quinta temporada de Emily en París ya tiene fecha confirmada. Según medios internacionales, Netflix lanzará los nuevos capítulos el 18 de diciembre de 2025, aunque ahora la expectativa está marcada por el recuerdo de Diego Borella.

