Familia de conductor asesinado en el Callao pide justicia: "Queremos que haya paz para todos los peruanos"

Pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao, la noche del último lunes 27 de octubre, un conductor de transporte público que circulaba por el Callao, perdió la vida a balazos tras ser atacado por dos presuntos sicarios.

El chofer que pertenecía a la empresa Liventur se encontraba a bordo de su combi por la avenida Néstor Gambetta cuando fue interceptado por estos sujetos. La víctima fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión para intentar atender sus heridas, pero los médicos no hicieron más que certificar su muerte.

Familiares de chofer asesinado exigen justicia

Lamentablemente, José Esqueche se convierte en un integrante más de la larga lista de choferes asesinados por la extorsión y sicariato que impera en ese sector. Por ello, Exitosa llegó hasta la ciudad de Eten en Chiclayo para conversar con los familiares y conocer más de cerca su dolor.

Al momento de dialogar con el padre de la víctima, este lamentó la situación por lo que exigió justicia y paz para todos los peruanos. Además, lanzó un pedido al propio presidente de la República, José Jerí para frenar esta ola de asesinatos que a diario enluta las pistas de nuestro país.

"Pedimos justicia y ahora el cadáver de mi hijo ya se encuentra en camino y muy pronto llegará a nuestro hogar en ciudad Etén. Esperemos justicia para que haya paz a todos los peruanos. Desde Lima vemos que hay mucha matanza a gente inocente por eso pedimos que pongan mano dura a nuestro presidente que está comenzando a hacer buenas cosas", indicó.

Ya había recibido mensajes por parte de criminales

En esa misma línea, la hermana de Esqueche reveló que días atrás conversó con la víctima y este le dio a conocer que la amenazas habían llegado a los celulares de la empresa. Sin embargo, los dueños de la compañía se negaron al pago de cupos por lo que estos criminales decidieron tomar represalias.

"Mi hermano me comentó que dos días antes de los hechos habían llegado amenazas a la empresa Liventur porque no habían pagado los cupos y tomaron represalias, por lo que en este caso cayó mi hermano. Pedirle al presidente de que tenga de poner leyes fuertes", añadió.

De esta manera, los familiares del conductor asesinado en el Callao exigieron justicia y pidieron a las autoridades poner mano dura para frenar la ola de transportes contra el sector del transporte público.